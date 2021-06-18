Identidade, dívidas e investimento: os impactos do projeto de clube-empresa para o futebol brasileiro

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Senado aprovou, no último dia 10 de junho, o relatório do senador Carlos Portinho (PL/RJ) sobre o Projeto de Lei que permite a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A aprovação repercutiu e despertou uma dúvida em relação aos verdadeiros impactos e mudanças que esse plano pode proporcionar ao futebol brasileiro. Vale lembrar que o texto ainda passará por votação na Câmara dos Deputados.

+ GALERIA: veja como anda a disputa pela audiência entre Globo e SBTSegundo o advogado especializado em direito esportivo, Eduardo Carlezzo, o Projeto de Lei é abrangente e engloba todos os aspectos para a transformação dos clubes em empresas.

- A possibilidade de equacionamento das dívidas é um ponto alto, já que é algo bastante importante hoje no futebol nacional, e são estabelecidos vários instrumentos para isso.

Quando o assunto “clube-empresa” é debatido entre os torcedores, um dos pontos que vem à tona é a possibilidade do clube do coração perder a identidade, ou sofrer mudanças radicais, como alteração do símbolo, cores tradicionais, entre outros, por conta da chegada de investidores. Carlezzo entende que essa dúvida não é motivo para assustar as torcidas.

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- Ambos são fundamentais para o desenvolvimento do futebol profissional. Como em qualquer empresa, o patrimônio investido pelos sócios responde pelas falhas da gestão. Esse é o maior incentivo para eficiência - disse Trengrouse, antes de finalizar:

- O clube pode pensar em abrir capital e atrair investimentos com segurança jurídica, enquanto clubes associativos têm muita dificuldade para planejamento de médio e longo prazo pela instabilidade de eleições periódicas em que compromissos da gestão anterior muitas vezes são descumpridos sem nenhuma grande consequência, além do aumento da fila de credores.

De acordo com um estudo elaborado pela consultoria Ernst & Young, 96% das 202 equipes da primeira e segunda divisões da Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália são entidades privadas.EXEMPLOS NO BRASIL

Apesar desse modelo de gestão estar consolidado nas principais ligas europeias, o Brasil ainda engatinha nesse aspecto. Dos 40 clubes que compõem a primeira e segunda divisões do Campeonato Brasileiro, apenas dois possuem formato empresarial: Cuiabá e RB Bragantino. O vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, exalta as principais vantagens da gestão de um clube nos moldes empresariais.

- É menos burocrática na tomada de decisões e mais cuidadosa e responsável com os próprios gastos. O clube-empresa tem um dono e ele vai responder diretamente pelos prejuízos caso o clube venha a ter.

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- Sabemos que o primeiro ano é o mais difícil. A gente não espera nada além de uma grande dificuldade. O nosso plano é fazer uma boa campanha e permanecer na elite, se isso se concretizar, será o maior feito da história do Cuiabá - declarou o vice-presidente.

Desde o início do Projeto, a construção da Arena Eurobike, espaço para 15 mil pessoas, dentro do estádio Santa Cruz, foi uma das principais conquistas patrimoniais e pensada justamente para atrair mais recursos. Em março e maio de 2020, estavam previstos quatro grandes shows internacionais e um infantil, mas todos foram cancelados em razão da Covid-19.