Ideia no CSA é entrar na temporada 2021 com base de 2020

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Apesar do CSA não ter conseguido o objetivo de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, a avaliação final sobre a montagem do plantel e o trabalho do técnico Mozart parece ser positiva na visão da diretoria alagoana. >Tabela do Campeonato Alagoano 2021Isso porque, falando com o portal 'ge', o mandatário do clube adiantou que a montagem do plantel para a temporada 2021 deve conter um número considerável de nomes que já estava no equivalente as competições de 2020. Entretanto, com ajustes de ordem salarial para se adequar a realidade do clube do Mutange:

- Nos reunimos com a comissão técnica, já foi passado os atletas que a comissão tem interesse e, a partir de agora, o departamento de futebol vai fazer os contatos para saber quem interesse em ficar. Posso dizer que o nosso interesse é manter uma base que disputou a Série B. Mas é preciso os atletas saberem que a realidade neste momento é outra, e os acertos passarão por uma adequação financeira.