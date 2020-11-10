Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ideia do Grêmio é ter Alisson à disposição na Libertadores

Com projeção de retorno em duas semanas, meia-atacante seria peça válida para Renato Portaluppi no início das oitavas diante do Guaraní-PAR...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 nov 2020 às 12:22

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 12:22

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Uma das peças mais longevas e presentes nas escalações de Renato Portaluppi desde que chegou ao Grêmio, o meia-atacante Alisson se reabilita de contusão mais séria tornozelo e já tem uma previsão de retorno aos trabalhos segundo informação do portal 'GauchaZH'.
A expectativa do departamento médico do Tricolor seria de que a entorse que chegou a gerar uma contusão de grau 2 no ligamento precise de, pelo menos, mais duas semanas para ser plenamente curada.
Dentro desse processo de recuperação, o clube não descarta a possibilidade de que Alisson volte a campo no dia 22 de novembro em rodada do Brasileirão onde o time visita o Corinthians em São Paulo. Todavia, o prognóstico de procedimentos que respeitam um tempo mais comum de reabilitação seria de tê-lo somente no dia 26 do mesmo mês diante do Guaraní-PAR pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
A situação se torna mais complexa pensando na montagem da equipe nos próximos jogos para o treinador gremista visto que outra peça importante do esquema, Maicon, também passa por cuidados médicos apesar de ter retornado de lesão recentemente nos confrontos com Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro, e Juventude, no embate de ida da Copa do Brasil pelas oitavas de final.
Dentro dessa realidade, o Grêmio viaja nessa terça-feira (10) para o Mato Grosso onde começa sua trajetória nas quartas da Copa do Brasil diante do Cuiabá na quarta (11) às 21h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados