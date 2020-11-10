Ideia do Grêmio é ter Alisson à disposição na Libertadores

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Uma das peças mais longevas e presentes nas escalações de Renato Portaluppi desde que chegou ao Grêmio, o meia-atacante Alisson se reabilita de contusão mais séria tornozelo e já tem uma previsão de retorno aos trabalhos segundo informação do portal 'GauchaZH'.

A expectativa do departamento médico do Tricolor seria de que a entorse que chegou a gerar uma contusão de grau 2 no ligamento precise de, pelo menos, mais duas semanas para ser plenamente curada.

Dentro desse processo de recuperação, o clube não descarta a possibilidade de que Alisson volte a campo no dia 22 de novembro em rodada do Brasileirão onde o time visita o Corinthians em São Paulo. Todavia, o prognóstico de procedimentos que respeitam um tempo mais comum de reabilitação seria de tê-lo somente no dia 26 do mesmo mês diante do Guaraní-PAR pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

A situação se torna mais complexa pensando na montagem da equipe nos próximos jogos para o treinador gremista visto que outra peça importante do esquema, Maicon, também passa por cuidados médicos apesar de ter retornado de lesão recentemente nos confrontos com Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro, e Juventude, no embate de ida da Copa do Brasil pelas oitavas de final.