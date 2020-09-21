Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ida de Suárez ao Atlético de Madrid fará com que Morata reforce a Juventus

Atacante espanhol chegará à Turim nesta semana para realizar exames médicos...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 13:53
Crédito: AFP
Com a negociação praticamente finalizada por Luis Suárez, o Atlético de Madrid irá se desfazer de um atacante. De acordo com a "Sky Sports", a chegada do uruguaio fará com que Álvaro Morata deixe o clube para ser o novo reforço da Juventus.A Juventus pagará 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) ao Atlético de Madrid pelo empréstimo de uma temporada. Ao final, o clube de Turim terá uma opção de compra fixada em 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 287 milhões). Morata viajará para Turim ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar com o clube italiano. Suárez, por outro lado, também está próximo de ser anunciado pelo Atlético de Madrid.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados