Ida de Suárez ao Atlético de Madrid fará com que Morata reforce a Juventus

Com a negociação praticamente finalizada por Luis Suárez, o Atlético de Madrid irá se desfazer de um atacante. De acordo com a "Sky Sports", a chegada do uruguaio fará com que Álvaro Morata deixe o clube para ser o novo reforço da Juventus.A Juventus pagará 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) ao Atlético de Madrid pelo empréstimo de uma temporada. Ao final, o clube de Turim terá uma opção de compra fixada em 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 287 milhões). Morata viajará para Turim ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar com o clube italiano. Suárez, por outro lado, também está próximo de ser anunciado pelo Atlético de Madrid.