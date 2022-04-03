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futebol

Ícone do Grêmio, Roger Machado festeja primeiro título como treinador do clube

Dono de 12 conquistas como jogador tricolor, o agora treinador se emocionou com o penta estadual, ganho na tarde deste sábado...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 21:03
Roger Machado é um dos ícones da história do Grêmio. Depois de atuar dez anos como lateral-esquerdo do Tricolor, o agora técnico pôde, enfim, conquistar seu primeiro título, o Campeonato Gaúcho, neste sábado, após a vitória por 2 a 1 sobre o Ypiranga, em sua arena.- Acho que é um ciclo que se inicia. Fechei o ciclo de vitórias como atleta do clube e abri hoje um ciclo de conquistas novo, a partir de agora como treinador. Fiquei devendo isso na outra passagem. Agora vamos em busca de mais troféus.
Como atleta tricolor, Roger ganhou três Copas do Brasil (1994, 1997 e 2001), uma Copa Libertadores (1995), um Campeonato Brasileiro (1996), uma Copa Sul (1999), uma Recopa Sul-Americana (1997) e cinco Gauchões (1995, 1996, 1999 e 2001).
Assumiu a equipe gremista como técnico em 26 de maio de 2015, chegou a instalar um padrão de jogo no time que foi elogiado, mas acabou pedindo demissão no dia 15 de setembro de 2016,após uma derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta no Brasileirão. Saiu sem conquistas.
- Para mim representa muito mais do que o título gaúcho, representa a reconstrução do time. É a coroação de um ciclo que eu persegui, fiquei com um gostinho amargo em 2016, quando saí sem conquistar um título. Nesse ano, a gente começa com o pé direito e mantém a hegemonia no Estadual.
Segundo Roger, o título do Gauchão representa o acerto na montagem do time para a disputa da Série B, prioridade tricolor no ano. O clube estreia no sábado (9), às 16h30 (de Brasília), contra a Ponte, em Campinas (SP).
- É uma alquimia, você vai testando, experenciando. Bota um ingrediente, uma característica diferente. Não é um trabalho que acontece do dia para noite. A gente encontrou a estrutura, encontrou os jogadores. Além dos 11 iniciais, ficamos fortes nas peças de reposição. Agradeço aos atletas que confiaram no trabalho
E para o treinador, com ampla experiência no Grêmio, o troféu estadual representa exatamente isso, afirmar o bom momento tricolor para a largada na Segundona.
- Confirmar esse momento e esse equilíbrio que a gente encontrou com uma conquista. Se não conquista, é desconfiança. Internamente, a gente sempre mantém a convicção, mas externamente vem a desconfiança por vezes. Já já tem a Série B para disputar, a gente começa com confiança.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: RogercomandaoTricolornavitóriadestatarde,queassegurouotítulogaúcho(Foto:LucasUebel/Grêmio

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