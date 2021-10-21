Icardi volta a Paris, mas é dúvida para o clássico contra o Marseille

Crédito: FRANÇOIS NASCIMBENI / AFP

O atacante Mauro Icardi retornou aos treinos com o Paris Saint-Germain, segundo o Le Parisien. O centroavante não trabalhava com o grupo de jogadores desde o último domingo, quando viajou para a Itália a fim de resolver problemas pessoais.Além dos treinamentos, o argentino também não participou da partida contra o RB Leipzig, na última terça-feira, pela Champions League. Apesar de sua ausência, o atleta teve o apoio de todo o grupo do PSG, que entendeu o momento delicado na vida do camisa nove.

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Ainda assim, a presença de Icardi para o clássico contra o Olympique de Marseille não é certa. Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, irá avaliar até o dia da partida se o atacante está em condições físicas e mentais para entrar em campo.

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