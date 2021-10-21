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Icardi volta a Paris, mas é dúvida para o clássico contra o Marseille

Atacante esteve na Itália para resolver problemas pessoais com Wanda Nara e não entrou em campo no confronto contra o RB Leipzig pela Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 10:28

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 10:28

Crédito: FRANÇOIS NASCIMBENI / AFP
O atacante Mauro Icardi retornou aos treinos com o Paris Saint-Germain, segundo o Le Parisien. O centroavante não trabalhava com o grupo de jogadores desde o último domingo, quando viajou para a Itália a fim de resolver problemas pessoais.Além dos treinamentos, o argentino também não participou da partida contra o RB Leipzig, na última terça-feira, pela Champions League. Apesar de sua ausência, o atleta teve o apoio de todo o grupo do PSG, que entendeu o momento delicado na vida do camisa nove.
> Veja a tabela da Ligue 1
Ainda assim, a presença de Icardi para o clássico contra o Olympique de Marseille não é certa. Mauricio Pochettino, técnico do Paris Saint-Germain, irá avaliar até o dia da partida se o atacante está em condições físicas e mentais para entrar em campo.
Polêmica
Após o duelo contra o Angers, pela Ligue 1, na última sexta-feira, o argentino se viu em uma polêmica com Wanda Nara, esposa do atleta. A empresária teria descoberto uma suposta traição do camisa nove com uma atriz e o casamento dos dois vive um momento turbulento.

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