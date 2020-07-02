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futebol

Icardi diz que escolheu PSG por querer conquistas títulos

Enquanto esteve na Inter de Milão, argentino nunca ergueu uma taça de campeão. PSG exerceu direito de compra do jogador e atacante espera seguir evoluindo na carreira...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 16:19

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:19

Crédito: Icardi marcou 20 gols em 31 jogos na atual temporada (MARTIN BUREAU / AFP
Contratado em definitivo pelo Paris Saint-Germain, o atacante Mauro Icardi disse em entrevista para a TV do clube que está feliz com a mudança da Itália para a França. O argentino disse que a mudança foi um passo à frente na carreira e ainda ironizou o fato da Inter de Milão não disputar títulos.- Eu queria ir para um clube como este para ganhar títulos e jogar em alto nível. Foi isso que me fez querer mudar e progredir em minha carreira. Tenho 27 anos e passei muito tempo na Itália.
O jogador foi para a Itália em 2011 para vestir as cores da Sampdoria e depois foi transferido para a Inter de Milão, onde permaneceu até 2019. Em sua primeira temporada com o PSG, Icardi participou de 31 jogos, marcou 20 gols e deu quatro assistências.

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