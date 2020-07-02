Icardi diz que escolheu PSG por querer conquistas títulos

Contratado em definitivo pelo Paris Saint-Germain, o atacante Mauro Icardi disse em entrevista para a TV do clube que está feliz com a mudança da Itália para a França. O argentino disse que a mudança foi um passo à frente na carreira e ainda ironizou o fato da Inter de Milão não disputar títulos.- Eu queria ir para um clube como este para ganhar títulos e jogar em alto nível. Foi isso que me fez querer mudar e progredir em minha carreira. Tenho 27 anos e passei muito tempo na Itália.