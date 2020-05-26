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futebol

Icardi deve assinar pelo Paris Saint-Germain por quatro anos

Os franceses estão próximo de um acordo com a Inter de Milão pelo atacante argentino...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 18:14

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:14

Crédito: MARTIN BUREAU / AFP
O Paris Saint-Germain se aproximou definitivamente de Icardi. O atacante argentino marcou 20 gols em 31 jogos e deve permanecer no clube francês. De acordo com a "ESPN", um acordo entre a Inter de Milão e os parisienses já está muito próximo de ser finalizado e o jogador deve assinar por quatro anos.
O PSG tem uma cláusula de compra de 61 milhões de libras (cerca de R$ 404 milhões), mas devido à crise do coronavírus não está disposto a pagar esse valor.
Após negociações, o valor diminuiu para 53 milhões de euros (cerca de R$ 351 milhões). As conversas ainda não foram encerradas e devem continuar nos próximos dias.
O Chelsea também havia aparecido como um dos interessados no argentino caso ele não permanecesse em Paris.E MAIS:Solskjaer confirma que United ainda não fez acordo por IghaloRobben elogia Guardiola e diz que treinador é o 'melhor do mundo'Varane conta sobre vontade de competir após dois meses sem futebolJuventus só aceita troca com Barcelona por ArthurEx-ídolo do Bayern, Lothar Matthaus diz sobre como tentar parar HaalandReinier vai ser incorporado aos treinos de Zidane, afirma jornal E MAIS:

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