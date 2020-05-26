Icardi deve assinar pelo Paris Saint-Germain por quatro anos

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O Paris Saint-Germain se aproximou definitivamente de Icardi. O atacante argentino marcou 20 gols em 31 jogos e deve permanecer no clube francês. De acordo com a "ESPN", um acordo entre a Inter de Milão e os parisienses já está muito próximo de ser finalizado e o jogador deve assinar por quatro anos.

O PSG tem uma cláusula de compra de 61 milhões de libras (cerca de R$ 404 milhões), mas devido à crise do coronavírus não está disposto a pagar esse valor.

Após negociações, o valor diminuiu para 53 milhões de euros (cerca de R$ 351 milhões). As conversas ainda não foram encerradas e devem continuar nos próximos dias.