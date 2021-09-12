Ibrahimovic volta com gol, e Milan vence a Lazio pelo Italiano

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

O Milan conquistou mais uma vitória no Campeonato Italiano ao vencer a Lazio por 2 a 0 neste domingo. A partida válida pela terceira rodada da Serie A ocorreu no San Siro, em Milão, e teve gols marcados por Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic.Veja a tabela do ItalianoPRIMEIRO TEMPOO primeiro gol da partida saiu apenas aos 45 minutos do primeiro tempo, e foi favorável ao Milan. A equipe da casa abriu o placar do confronto deste domingo após Ante Rebic encontrar Rafael Leão, que colocou a bola para dentro das redes.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Milan encontrou mais uma oportunidade de marcar um gol, quando foi assinalado um pênalti a seu favor. Aos 51 minutos de jogo, Kessié foi para a cobrança, mas acertou o travessão e perdeu o rebote.SEGUNDO TEMPO​Com apenas sete minutos em campo no segundo tempo, Zlatan Ibrahimovic mostrou que faz a diferença para o time do Milan. Aos 22 minutos da etapa final, o atacante sueco recebeu de Ante Rebic para aumentar a vantagem da equipe da casa.

A Lazio, durante todo o jogo, não conseguiu chegar ao ataque tanto quanto o Milan, e não marcou em nenhum momento. Foram oito finalizações, sendo cinco ao gol, todas estas defendidas pelo goleiro Mike Maignan, reforço do Milan.