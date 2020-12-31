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futebol

Ibrahimovic volta a jogar pelo Milan no dia 18 de janeiro diante do Cagliari

Há a esperança de que o jogador possa se recuperar de maneira mais rápida e estar em campo no dia 12 de janeiro pela Copa da Itália contra o Torino, mas não é certo...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

31 dez 2020 às 09:51
Crédito: Ibrahimovic faz uma temporada excelente com a camisa do Milan (ANDREAS SOLARO / AFP
Ibrahimovic, fora dos gramados desde novembro, está próximo de voltar, segundo a imprensa italiana. Após voltar da Suécia, o centroavante passou por exames para saber o estado da lesão na panturrilha e as notícias são positivas. A expectativa é de que o camisa 11 esteja pronto para o duelo contra o Cagliari, no próximo dia 18 de janeiro.Com isso, é certo que o centroavante irá perder três jogos do Campeonato Italiano, sendo um contra a Juventus. Há a esperança de que o atleta possa estar recuperado e pronto para jogar pela Copa da Itália diante do Torino no dia 12 de janeiro, mas não existe nada confirmado. Devido aos 39 anos do atleta e ao calendário apertado, o clube não pretende dar um passo maior do que a própria perna.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O retorno de Ibrahimovic ao Milan em 2020 foi chave para o sucesso da equipe e o atacante vem tendo uma temporada com números incríveis. Somando os jogos do Campeonato Italiano e Liga Europa, o jogador fez 10 partidas, marcou 11 gols e deu duas assistências.

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