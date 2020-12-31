Ibrahimovic volta a jogar pelo Milan no dia 18 de janeiro diante do Cagliari

Ibrahimovic, fora dos gramados desde novembro, está próximo de voltar, segundo a imprensa italiana. Após voltar da Suécia, o centroavante passou por exames para saber o estado da lesão na panturrilha e as notícias são positivas. A expectativa é de que o camisa 11 esteja pronto para o duelo contra o Cagliari, no próximo dia 18 de janeiro.Com isso, é certo que o centroavante irá perder três jogos do Campeonato Italiano, sendo um contra a Juventus. Há a esperança de que o atleta possa estar recuperado e pronto para jogar pela Copa da Itália diante do Torino no dia 12 de janeiro, mas não existe nada confirmado. Devido aos 39 anos do atleta e ao calendário apertado, o clube não pretende dar um passo maior do que a própria perna.