Ibrahimovic testa negativo para Covid-19 e celebra nas redes sociais

Após duas semanas com Covid-19, o sueco Ibrahimovic testou negativo para a doença e está liberado para retomar as atividades. Nesta sexta-feira, o próprio atacante do Milan anunciou a novidade nas redes sociais e comemorou o fim da quarentena obrigatória.- Você se sente melhor! Autoridades de saúde avisaram: a quarentena acabou. Você pode sair! Por meio de comunicado oficial, o Milan também confirmou o fim do período de quarentena do ídolo sueco, após os últimos dois testes terem dado resultado negativo. Agora, o Ibra pode retomar aos treinamentos com os companheiros.