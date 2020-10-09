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Ibrahimovic testa negativo para Covid-19 e celebra nas redes sociais

Atacante sueco havia testado positivo pela primeira vez em 24 de setembro. Agora, Ibra está livre para retomar às atividades e enfrentar a Inter de Milão, em 17 de outubro...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 15:11
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Após duas semanas com Covid-19, o sueco Ibrahimovic testou negativo para a doença e está liberado para retomar as atividades. Nesta sexta-feira, o próprio atacante do Milan anunciou a novidade nas redes sociais e comemorou o fim da quarentena obrigatória.- Você se sente melhor! Autoridades de saúde avisaram: a quarentena acabou. Você pode sair! Por meio de comunicado oficial, o Milan também confirmou o fim do período de quarentena do ídolo sueco, após os últimos dois testes terem dado resultado negativo. Agora, o Ibra pode retomar aos treinamentos com os companheiros.
O próximo compromisso de Milan e Ibrahimovic é o dérbi de Milão, diante da Inter. O clássico está marcado para o próximo sábado, 17 de outubro, às 13h (de Brasília).

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