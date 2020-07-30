Ibrahimovic sobre idade após dois gols: 'Sou como o Benjamin Button'

Após a goleada do Milan por 4 a 1 sobre a Sampdoria pelo Campeonato Italiano, o time de Stefano Pioli garantiu o 6º lugar na competição. O destaque da partida foi o sueco Ibrahimovic, autor de dois gols e de mais uma entrevista recheada de confiança, marca do camisa 21 ao longo de toda a carreira.
- Sou como Benjamin Button, sempre fui jovem, nunca velho. Marcar gols é sempre positivo para ajudar a equipe. Espero continuar assim, ainda tenho forças para marcar. Eles dizem que sou velho, mas estou apenas aquecendo.
Aos 38 anos, o centroavante tem sido peça chave para os bons resultados do Milan nesta temporada. Após um início irregular, o sueco foi contratado em janeiro e em 19 jogos pelo Campeonato Italiano e Copa da Itália, Ibra já marcou 10 gols e foi responsável por cinco assistências.