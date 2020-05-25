Ibrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do Milan

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

A vida do Milan não está fácil nem durante a preparação da equipe para voltar a disputar os jogos do Campeonato Italiano. Ibrahimovic se lesionou de maneira grave na panturrilha no treino desta segunda-feira e corre o risco de perder o restante da temporada. Exames serão feitos nesta terça-feira para avaliar exatamente qual foi o problema e o tempo em que o atacante ficará parado.

A especulação é que na melhor das hipóteses, o sueco pode perder de um a dois meses se tratando, o que já o colocaria de fora das primeiras rodadas caso a competição seja retomada no próximo dia 12 de junho. O veterano já havia sofrido lesão na panturrilha, o que fez com que perdesse a partida contra o Verona.