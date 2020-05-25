Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ibrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do Milan

Sueco sofreu grave lesão na panturrilha em treino desta segunda-feira. Atacante passará por exames nesta terça-feira para avaliar gravidade e tempo que deve ficar fora dos jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2020 às 14:44

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 14:44

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A vida do Milan não está fácil nem durante a preparação da equipe para voltar a disputar os jogos do Campeonato Italiano. Ibrahimovic se lesionou de maneira grave na panturrilha no treino desta segunda-feira e corre o risco de perder o restante da temporada. Exames serão feitos nesta terça-feira para avaliar exatamente qual foi o problema e o tempo em que o atacante ficará parado.
A especulação é que na melhor das hipóteses, o sueco pode perder de um a dois meses se tratando, o que já o colocaria de fora das primeiras rodadas caso a competição seja retomada no próximo dia 12 de junho. O veterano já havia sofrido lesão na panturrilha, o que fez com que perdesse a partida contra o Verona.
Dessa forma, o Milan perde o seu principal jogador, apesar dos 39 anos, que foi contratado na última janela de transferências em janeiro. O atacante vinha treinando em seu país, com o time do Hammarby e era um dos mais preparados para enfrentar a difícil sequência de jogos que está por vir, mas deve ficar de fora em um momento crucial do torneio.E MAIS:Bayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaEx-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de FirminoNapoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporadaPSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por Neymar E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados