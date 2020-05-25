Ibrahimovic se lesiona e pode perder restante da temporada do Milan

A vida do Milan não está fácil nem durante a preparação da equipe para voltar a disputar os jogos do Campeonato Italiano. Ibrahimovic se lesionou de maneira grave na panturrilha no treino desta segunda-feira e corre o risco de perder o restante da temporada. Exames serão feitos nesta terça-feira para avaliar exatamente qual foi o problema e o tempo em que o atacante ficará parado.
A especulação é que na melhor das hipóteses, o sueco pode perder de um a dois meses se tratando, o que já o colocaria de fora das primeiras rodadas caso a competição seja retomada no próximo dia 12 de junho. O veterano já havia sofrido lesão na panturrilha, o que fez com que perdesse a partida contra o Verona.
Dessa forma, o Milan perde o seu principal jogador, apesar dos 39 anos, que foi contratado na última janela de transferências em janeiro. O atacante vinha treinando em seu país, com o time do Hammarby e era um dos mais preparados para enfrentar a difícil sequência de jogos que está por vir, mas deve ficar de fora em um momento crucial do torneio.E MAIS:Bayer Leverkusen e Gladbach jogam sonhando com Liga dos CampeõesDortmund e Bayern de Munique duelam pelo título da BundesligaEx-atleta não vê Werner como titular no Liverpool por conta de FirminoNapoli cogita ideia de emprestar Llorente na próxima temporadaPSG quer Dembélé e pode facilitar negociação por Neymar E MAIS: