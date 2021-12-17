Ibrahimovic revela quem é melhor entre Mbappé e Haaland

Zlatan Ibrahimovic, atacante do Milan, não fugiu da resposta sobre quem é melhor entre Mbappé e Haaland. Em entrevista à "CBS", o centroavante sueco revelou que o jogador do Paris Saint-Germain o lembra Ronaldo Fenômeno, seu maior ídolo na infância.- Eu gosto dos jogadores elegantes, os que são os mais completos. Quando você é atleta, você entende como deve se mover, como deve pensar e como atuam os outros jogadores. Eu gosto dos que preveem as coisas antes que elas aconteçam. Creio que Mbappé me recorda um pouco ao Ronaldo Fenômeno, seu jogo é elegante.

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No entanto, o veterano de 40 anos também rasgou elogios para o atacante do Borussia Dortmund, elogiou a postura de Haaland e a obsessão do norueguês por melhorar suas performances.

- Haaland também é muito forte, pois está obcecado por marcar gols. Vejo que é muito inteligente, somente que marcar e sabe como fazer.

As duas maiores joias do futuro também devem dar o que falar na próxima janela de transferências de verão. Mbappé não renovou contrato com o PSG e tem tudo para encaminhar sua ida para o Real Madrid, enquanto Haaland é especulado em diversos clubes.