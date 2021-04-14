Ibrahimovic pode ser banido do futebol por três anos por envolvimento com apostas

O atacante Ibrahimovic pode ser banido do futebol por três anos por ser coproprietário da Bethard.com, segundo o jornal "Aftonbladet", da Suécia. O Código de Ética da Fifa não permite que atletas que disputam competições profissionais tenham interesses financeiros em casas de apostas.A reportagem explica que a empresa do centroavante, a Zlatan Unknown AB, tem 10% das ações da Gameday Group PCL, que é a única acionista da Bethard. Em 2019, a casa de aposta teve um lucro de 30 milhões de euros (R$ 204 milhões na cotação atual).