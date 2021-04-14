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Ibrahimovic pode ser banido do futebol por três anos por envolvimento com apostas

Atacante sueco de 39 anos é coproprietário de uma empresa de apostas e centroavante pode estar violando Código de Ética da Fifa...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2021 às 11:16
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O atacante Ibrahimovic pode ser banido do futebol por três anos por ser coproprietário da Bethard.com, segundo o jornal "Aftonbladet", da Suécia. O Código de Ética da Fifa não permite que atletas que disputam competições profissionais tenham interesses financeiros em casas de apostas.A reportagem explica que a empresa do centroavante, a Zlatan Unknown AB, tem 10% das ações da Gameday Group PCL, que é a única acionista da Bethard. Em 2019, a casa de aposta teve um lucro de 30 milhões de euros (R$ 204 milhões na cotação atual).
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Apesar de poder ser banido do futebol por três anos, Ibrahimovic pode apenas pagar uma multa e continuar jogando. O atleta tem vontade de jogar por mais uma temporada com a camisa do Milan e busca classificar o time para a próxima Champions League.

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