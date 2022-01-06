Ibrahimovic perde pênalti, mas Milan vence a Roma no San Siro pelo Campeonato Italiano

Com gols de Giroud, Junior Messias e Rafael Leão, os Rossoneros ficam um ponto atrás do líder Inter de Milão, que ainda joga na rodada
LanceNet

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:42

O Milan venceu a Roma por 3 a 1 no San Siro pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, os Rossoneros encostaram no líder Inter de Milão, que ainda joga na rodada. Enquanto isso, a Roma segue fora do grupo de classificação às competições europeias. > Confira a tabela do Campeonato Italiano
O VAR CHAMOUApós cobrança de escanteio, a bola sobrou para Theo Hernández que acertou um chute forte em direção ao gol, a bola desviou em Abraham e o goleiro espalmou para fora. O árbitro foi chamado pelo VAR e deu o pênalti por desvio na mão de Abraham. Aos oito minutos, Giroud foi para a cobrança e abriu o placar.
GOL BRASILEIROA Roma tentou sair com a bola, mas o Milan seguiu melhor em campo após o gol. Aos 17 minutos, Ibañez errou na saída de bola e entregou para Giroud, que limpou o goleiro mas acertou a trave. A bola caiu nos pés de Junior Messias que ampliou a vantagem no San Siro.
ROMA DIMINUIEm cobrança de escanteio, a defesa do Milan afastou a bola, mas sobrou no pé de Pellegrini que bateu forte para o gol. Tammy Abraham desviou a bola, tirando do goleiro e diminuiu a vantagem do Milan no placar.
MILAN AMPLIAApesar da Roma crescer de produção no segundo tempo, a equipe sofreu com a expulsão de Karsdorp. Aos 37 minutos, Ibrahimovic recebeu um belo lançamento e acertou um grande passe de peito para Rafael Leão, que carregou a bola e chutou para o fundo das redes.
IBRA PERDE PÊNALTIApós uma linda assistência, Ibrahimovic teve a chance de definir o resultado com uma cobrança de pênalti. Aos 48 minutos finais, Rafael Leão foi derrubado na área. Ibrahimovic foi para a bola e bateu no canto do goleiro, que defendeu a cobrança.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo no domingo. O Milan visita a Venezia, enquanto a Roma enfrenta a Juventus em casa.
Tópicos Relacionados

milan
Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

