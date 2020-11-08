Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ibrahimovic perde pênalti, marca nos acréscimos e Milan empata em casa com o Hellas Verona
futebol

Ibrahimovic perde pênalti, marca nos acréscimos e Milan empata em casa com o Hellas Verona

Rossoneros perderam a oportunidade de abrir uma maior vantagem na liderança
do Campeonato Italiano. Partida contou com um gol contra para cada lado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2020 às 18:41

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:41

Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Jogando em casa pela sétima rodada do Campeonato Italiano, o Milan empatou com o Hellas Verona por 2 a 2. Barak e Calabria, contra, foram os autores dos gols dos visitantes, enquanto Magnani também marcou contra a própria baliza e contou com Ibrahimovic para deixar tudo igual.ISOLOUAos 15 minutos do segundo tempo, Ibrahimovic teve a chance de empatar a partida. O artilheiro do Campeonato Italiano com sete gols, porém, acabou isolando o pênalti.
REDENÇÃOApós perder o pênalti, Ibrahimovic não se abalou. O atacante sueco aproveitou um cruzamento nos acréscimos e subiu para, de cabeça, deixar tudo igual. Foi um ponto importante para o Milan.
VAR CHAMOUNos acréscimos do segundo tempo, Calabria, que havia marcado um gol contra, balançou as redes a favor da sua equipe. O VAR, porém, anulou o lance por um toque na mão. O gol seria o empate do Milan.
CONTRA A PRÓPRIA REDEO jogo ficou marcado por ter um gol contra para cada lado. O Milan marcou com Magnani, contra. O Verona também contou com uma ajuda dos rossoneros, com Calabria desviando para o fundo do gol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados