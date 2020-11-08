Ibrahimovic perde pênalti, marca nos acréscimos e Milan empata em casa com o Hellas Verona

Crédito: Miguel MEDINA / AFP

Jogando em casa pela sétima rodada do Campeonato Italiano, o Milan empatou com o Hellas Verona por 2 a 2. Barak e Calabria, contra, foram os autores dos gols dos visitantes, enquanto Magnani também marcou contra a própria baliza e contou com Ibrahimovic para deixar tudo igual.ISOLOUAos 15 minutos do segundo tempo, Ibrahimovic teve a chance de empatar a partida. O artilheiro do Campeonato Italiano com sete gols, porém, acabou isolando o pênalti.

REDENÇÃOApós perder o pênalti, Ibrahimovic não se abalou. O atacante sueco aproveitou um cruzamento nos acréscimos e subiu para, de cabeça, deixar tudo igual. Foi um ponto importante para o Milan.

VAR CHAMOUNos acréscimos do segundo tempo, Calabria, que havia marcado um gol contra, balançou as redes a favor da sua equipe. O VAR, porém, anulou o lance por um toque na mão. O gol seria o empate do Milan.