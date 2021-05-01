Ibrahimovic passa em branco, mas Milan bate o Benevento no Italiano e segue na luta por vaga na Champions

Buscando uma vaga na próxima edição da Champions League, o Milan recebeu o Benevento, que briga contra o rebaixamento, neste sábado, e venceu por 2 a 0 no Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Çalhanoglu e Theo Hernández. Com o resultado, o time rubro-negro chega aos 69 pontos.
TROCA DE PASSESJogando em casa, o Milan se lançou ao ataque no início e abriu o placar logo nos primeiros minutos. Em bela jogada de Çalhanoglu, que tabelou com Kessié, o turco entregou para Saelemaekers, que devolveu para o camisa 10 bater no canto e fazer 1 a 0.
OPORTUNISMOO Milan seguiu em cima do Benevento e teve outras oportunidades com Ibrahimovic, que parou no goleiro Montipò. Na etapa final o cenário se repetiu, o sueco perdeu mais três chances, mas em uma delas o lateral Theo Hernándezapareceu como centroavante e aproveitou o rebote para ampliar.
BRIGANDO PELA CHAMPIONSCom a vitória, o Milan chegou aos 69 pontos e subiu para o segundo lugar do Campeonato Italiano. O time rubro-negro, porém, ainda pode ser ultrapassado na rodada, já que Atalanta, Napoli e Juventus entram em campo neste domingo.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Italiano, o Milan tem um confronto direto contra a Juventus. O jogo acontece no dia 9, às 15h45 (de Brasília), em Turim. No mesmo dia, o Benevento encara o Cagliari, em casa.