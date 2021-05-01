  • Ibrahimovic passa em branco, mas Milan bate o Benevento no Italiano e segue na luta por vaga na Champions
Time rubro-negro chega aos 69 pontos, assume a segunda colocação do Campeonato Italiano momentaneamente e secará Atalanta, Napoli e Juventus neste domingo...
LanceNet

01 mai 2021 às 17:44

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Buscando uma vaga na próxima edição da Champions League, o Milan recebeu o Benevento, que briga contra o rebaixamento, neste sábado, e venceu por 2 a 0 no Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Çalhanoglu e Theo Hernández. Com o resultado, o time rubro-negro chega aos 69 pontos.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoTROCA DE PASSESJogando em casa, o Milan se lançou ao ataque no início e abriu o placar logo nos primeiros minutos. Em bela jogada de Çalhanoglu, que tabelou com Kessié, o turco entregou para Saelemaekers, que devolveu para o camisa 10 bater no canto e fazer 1 a 0.
OPORTUNISMOO Milan seguiu em cima do Benevento e teve outras oportunidades com Ibrahimovic, que parou no goleiro Montipò. Na etapa final o cenário se repetiu, o sueco perdeu mais três chances, mas em uma delas o lateral Theo Hernándezapareceu como centroavante e aproveitou o rebote para ampliar.
BRIGANDO PELA CHAMPIONSCom a vitória, o Milan chegou aos 69 pontos e subiu para o segundo lugar do Campeonato Italiano. O time rubro-negro, porém, ainda pode ser ultrapassado na rodada, já que Atalanta, Napoli e Juventus entram em campo neste domingo.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Italiano, o Milan tem um confronto direto contra a Juventus. O jogo acontece no dia 9, às 15h45 (de Brasília), em Turim. No mesmo dia, o Benevento encara o Cagliari, em casa.

Tópicos Relacionados

milan
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

