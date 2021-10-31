Ibrahimovic marca, Milan sofre no fim, mas vence Roma e segue na caça ao líder Napoli

Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

Em confronto de times do G4, o Milan derrotou a Roma por 2 a 1, na capital italiana, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols anotados por Ibrahimovic e Kessié, um em cada tempo. El Shaarawy descontou nos acréscimos.

Com o resultado, o Milan agora soma 10 vitórias e um empate, ou seja, 31 pontos, assim como o líder Napoli, que tem saldo melhor. A Roma está em quarto, com 19. A Internazionale aparece em terceiro, com 24. Maior campeã, a Juventus está só em nono, com 15 pontos.

O jogo​De falta, Ibrahimovic abriu o placar aos 25 minutos, quando o Milan já estava melhor na partida. Não foi um gol qualquer. Foi o 150º dele em Campeonatos Italianos (ele jogou ainda nos rivais Inter e Juventus) e 0 400º em campeonatos nacionais. Na carreira, são pouco mais de 500.

Por centímetros, ele não aumentou a marca. Isso porque aos 5 do segundo tempo, o sueco fez mais um, mas o VAR interveio e deu impedimento. Pouco depois, ele sofreu pênalti do brasileiro Ibañez. Kessié bateu e ampliou: 2 a 0.

Aos 21, o lateral-esquerdo Theo Hernández foi expulso e deixou o Milan com um a menos, que, claro, se recuou e sofreu. A insistência da Loba deu certo, mas o máximo que ela conseguiu foi marcar só aos 48, com El Shaarawy. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOPróximos jogos

O Milan tem agora dois jogos em casa, mas ambos com alto grau de dificuldade. Na quarta-feira, recebe o Porto, pela quarta rodada da Champions League, competição em que os rossoneros ainda não pontuaram. No domingo, fará o clássico com a Internazionale.