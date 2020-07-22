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futebol

Ibrahimovic marca duas vezes, e Milan vence o Sassuolo pelo Italiano

Atacante sueco brilha em vitória fora de casa dando sequência à boa forma de sua equipe...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 21:56

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 21:56

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
O Milan deu sequência à boa fase desde a volta do Campeonato Italiano e venceu a sétima das nove partidas que fez na competição depois da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira, o clube rossonero visitou o Sassuolo e, com dois gols de Ibrahimovic, venceu por 2 a 1. Francesco Caputo, de pênalti, marcou para os donos da casa.
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ELE DECIDEO atacante Zlatan Ibrahimovic foi o grande destaque do jogo, marcando os dois gols da equipe rubro-negra, que nesta terça jogou de branco. E ambos os gols foram com passe do meia Çalhanoglu. O primeiro foi de peixinho, depois de lindo lançamento do turco. O segundo foi em rápido contra-ataque, nos acréscimos do primeiro tempo.
PREOCUPAÇÃOO técnico Stefano Piolo teve duas preocupações ao longo da partida e que podem se tornar dor de cabeça para os jogos finais do Campeonato Italiano. No primeiro tempo do jogo, dois jogadores tiveram que deixar o campo por lesão: Andrea Conti e Alessio Romagnoli. Em seus lugares entraram Davide Calabria e Matteo Gabbia.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Milan terá um compromisso difícil. O time Ibrahimovic encara a Atalanta, sensação da competição, em casa. O jogo acontece na sexta-feira. O Sassuolo enfrenta o Napoli, sábado, fora de casa.

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