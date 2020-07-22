Ibrahimovic marca duas vezes, e Milan vence o Sassuolo pelo Italiano

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

O Milan deu sequência à boa fase desde a volta do Campeonato Italiano e venceu a sétima das nove partidas que fez na competição depois da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta terça-feira, o clube rossonero visitou o Sassuolo e, com dois gols de Ibrahimovic, venceu por 2 a 1. Francesco Caputo, de pênalti, marcou para os donos da casa.

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ELE DECIDEO atacante Zlatan Ibrahimovic foi o grande destaque do jogo, marcando os dois gols da equipe rubro-negra, que nesta terça jogou de branco. E ambos os gols foram com passe do meia Çalhanoglu. O primeiro foi de peixinho, depois de lindo lançamento do turco. O segundo foi em rápido contra-ataque, nos acréscimos do primeiro tempo.

PREOCUPAÇÃOO técnico Stefano Piolo teve duas preocupações ao longo da partida e que podem se tornar dor de cabeça para os jogos finais do Campeonato Italiano. No primeiro tempo do jogo, dois jogadores tiveram que deixar o campo por lesão: Andrea Conti e Alessio Romagnoli. Em seus lugares entraram Davide Calabria e Matteo Gabbia.