Ibrahimovic faz dois e garante a vitória do Milan sobre o Napoli

Pela oitava rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Napoli, fora de casa, por 3 a 1. Os dois primeiros gols da equipe de Pioli foram marcados por Ibrahimovic. Mertens descontou para os mandantes. Nos acréscimos, Hauge aumentou a vantagem.
Aos 39 anos, Ibrahimovic chegou aos 10 gols em seis jogos pelo Campeonato Italiano na temporada. O atacante sueco completou dois cruzamentos, um de Theo Hernández e outro de Rebic, para guardar nas duas oportunidades.
VEJA A TABELA DA SERIE AAos 18 minutos do segundo tempo, Mertens aproveitou bola sobrada na área para diminuir o placar. Mas, logo dois minutos depois, Bakayoko recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
Com a vitória, o Milan chegou aos 20 pontos e se manteve na liderança isolada do Campeonato Italiano. São seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota na temporada.