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futebol

Ibrahimovic faz dois e garante a vitória do Milan sobre o Napoli

Atacante chegou aos dez gols em seis jogos pelo Campeonato Italiano.
Equipe treinada por Gattuso teve Bakayoko expulso no segundo tempo...

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 18:41
Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
Pela oitava rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Napoli, fora de casa, por 3 a 1. Os dois primeiros gols da equipe de Pioli foram marcados por Ibrahimovic. Mertens descontou para os mandantes. Nos acréscimos, Hauge aumentou a vantagem.
Aos 39 anos, Ibrahimovic chegou aos 10 gols em seis jogos pelo Campeonato Italiano na temporada. O atacante sueco completou dois cruzamentos, um de Theo Hernández e outro de Rebic, para guardar nas duas oportunidades.
VEJA A TABELA DA SERIE AAos 18 minutos do segundo tempo, Mertens aproveitou bola sobrada na área para diminuir o placar. Mas, logo dois minutos depois, Bakayoko recebeu o segundo amarelo e foi expulso.
Com a vitória, o Milan chegou aos 20 pontos e se manteve na liderança isolada do Campeonato Italiano. São seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota na temporada.

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