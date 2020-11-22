Ibrahimovic faz dois e garante a vitória do Milan sobre o Napoli

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP

Pela oitava rodada do Campeonato Italiano, o Milan venceu o Napoli, fora de casa, por 3 a 1. Os dois primeiros gols da equipe de Pioli foram marcados por Ibrahimovic. Mertens descontou para os mandantes. Nos acréscimos, Hauge aumentou a vantagem.

Aos 39 anos, Ibrahimovic chegou aos 10 gols em seis jogos pelo Campeonato Italiano na temporada. O atacante sueco completou dois cruzamentos, um de Theo Hernández e outro de Rebic, para guardar nas duas oportunidades.

VEJA A TABELA DA SERIE AAos 18 minutos do segundo tempo, Mertens aproveitou bola sobrada na área para diminuir o placar. Mas, logo dois minutos depois, Bakayoko recebeu o segundo amarelo e foi expulso.