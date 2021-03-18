Ibrahimovic fala de eliminação do Milan na Europa League: 'Quero jogar para conquistar algo'

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O Manchester United venceu o Milan no confronto de volta das oitavas de final da Europa League por 1 a 0, com gol de Paul Pogba. Após a partida, o atacante do Milan, o sueco Zlatan Ibrahimovic, falou sobre a eliminação da equipe e a dificuldade de jogar e não vencer títulos.

Veja o mata-mata da Europa League- Estamos dececionados. Estivemos muito bem nos dois jogos, cometemos um erro e sofremos um golo. Não merecíamos ser eliminados, mas isto é futebol. Aprendemos com os momentos negativos e crescemos com eles. Temos de seguir em frente, a época não terminou - disse Ibrahimovic.

O jogador do Milan garantiu que quer ser campeão, e encontra dificuldades na equipe italiana para tal.

- Quero jogar para conquistar algo, estamos no segundo lugar da Serie A e temos de continuar a lutar pelo Scudetto. Se entrarmos na Liga dos Campeões será bom, mas o objetivo é conquistar um troféu - falou o jogador do Milan.

Ibrahimovic falou sobre a renovação de seu contrato com o Milan e a incerteza de sua próxima temporada.

- Nada posso dizer sobre a próxima época, tudo o que sei é que neste momento estou aqui - concluiu.