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Ibrahimovic fala de eliminação do Milan na Europa League: 'Quero jogar para conquistar algo'

Após derrota por 1 a 0 para o Manchester United, o Milan foi eliminado da Europa League, e agora vive com o sonho do Scudetto...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 20:50

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 20:50
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Manchester United venceu o Milan no confronto de volta das oitavas de final da Europa League por 1 a 0, com gol de Paul Pogba. Após a partida, o atacante do Milan, o sueco Zlatan Ibrahimovic, falou sobre a eliminação da equipe e a dificuldade de jogar e não vencer títulos.
Veja o mata-mata da Europa League- Estamos dececionados. Estivemos muito bem nos dois jogos, cometemos um erro e sofremos um golo. Não merecíamos ser eliminados, mas isto é futebol. Aprendemos com os momentos negativos e crescemos com eles. Temos de seguir em frente, a época não terminou - disse Ibrahimovic.
O jogador do Milan garantiu que quer ser campeão, e encontra dificuldades na equipe italiana para tal.
- Quero jogar para conquistar algo, estamos no segundo lugar da Serie A e temos de continuar a lutar pelo Scudetto. Se entrarmos na Liga dos Campeões será bom, mas o objetivo é conquistar um troféu - falou o jogador do Milan.
Ibrahimovic falou sobre a renovação de seu contrato com o Milan e a incerteza de sua próxima temporada.
- Nada posso dizer sobre a próxima época, tudo o que sei é que neste momento estou aqui - concluiu.
O Milan entra em campo neste domingo, às 14h (de Brasília), para enfrentar a Fiorentina na 28ª rodada do Campeonato Italiano.

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