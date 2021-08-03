Ibrahimovic esteve próximo do Paris Saint-Germain, diz portal

O atacante Zlatan Ibrahimovic esteve próximo de um retorno ao Paris Saint-Germain em 2020, revela o portal "Le Parisien". Mino Raiola, empresário do atleta, ofereceu o sueco ao clube francês antes do artilheiro renovar contrato com o Milan por duas temporadas.No entanto, Leonardo, diretor esportivo do PSG, rechaçou a alternativa de imediato. Os dirigentes tinham decidido por outra estratégia de mercado na última temporada e que fosse em um caminho contrário ao de alimentar o ego de um vestiário recheado de estrelar.