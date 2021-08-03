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Ibrahimovic esteve próximo do Paris Saint-Germain, diz portal

Antes de renovar seu contrato com o Milan por duas temporadas, centroavante sueco foi oferecido ao clube francês, mas Leonardo rechaçou o retorno do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 10:52

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 10:52

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O atacante Zlatan Ibrahimovic esteve próximo de um retorno ao Paris Saint-Germain em 2020, revela o portal "Le Parisien". Mino Raiola, empresário do atleta, ofereceu o sueco ao clube francês antes do artilheiro renovar contrato com o Milan por duas temporadas.No entanto, Leonardo, diretor esportivo do PSG, rechaçou a alternativa de imediato. Os dirigentes tinham decidido por outra estratégia de mercado na última temporada e que fosse em um caminho contrário ao de alimentar o ego de um vestiário recheado de estrelar.
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Naquele período, o atacante vivia uma ótima fase após retornar ao futebol italiano em janeiro de 2020. O veterano conseguiu ficar longe das lesões e foi uma das peças mais importantes do técnico Stefano Pioli ao marcar 11 gols e contribuir com cinco assistências em 20 partidas disputadas.
Enquanto isso, o PSG contava com Mauro Icardi e Moise Kean na última temporada e não parece ter sentido falta de Ibrahimovic, que sofreu com problemas musculares.

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