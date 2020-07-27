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futebol

Ibrahimovic está próximo de uma renovação de contrato com o Milan

Atacante sueco tem sido uma das peças chaves da guinada da equipe italiana no campeonato desde que chegou, em janeiro. Veterano desmente boatos de aposentadoria...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 11:23

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 11:23

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial
O atacante Ibrahimovic deve permanecer mais uma temporada no Milan, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O sueco de 38 anos tem vínculo com o clube rossonero até o fim da temporada do futebol italiano, que se encerra no próximo final de semana. O camisa 21 retornou ao futebol europeu no último mês de janeiro.
O artilheiro desmentiu boatos de que ele estaria pensando na aposentadoria no próximo ano com um vídeo nas redes sociais e que planeja seguir atuando no nível máximo do esporte. Outra especulação é de que Ibra poderia voltar ao seu país para jogar no Hammarby, clube o qual é proprietário, mas o regresso parece distante.
Apesar da idade, o sueco tem sido um dos grandes destaques do Milan de Stefano Pioli e um dos principais responsáveis pela guinada da equipe na tabela de classificação. Em 16 jogos no Campeonato Italiano, o centroavante foi responsável por marcar sete gols e dar quatro assistências.

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