Ibrahimovic está próximo de uma renovação de contrato com o Milan

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

O atacante Ibrahimovic deve permanecer mais uma temporada no Milan, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O sueco de 38 anos tem vínculo com o clube rossonero até o fim da temporada do futebol italiano, que se encerra no próximo final de semana. O camisa 21 retornou ao futebol europeu no último mês de janeiro.

O artilheiro desmentiu boatos de que ele estaria pensando na aposentadoria no próximo ano com um vídeo nas redes sociais e que planeja seguir atuando no nível máximo do esporte. Outra especulação é de que Ibra poderia voltar ao seu país para jogar no Hammarby, clube o qual é proprietário, mas o regresso parece distante.