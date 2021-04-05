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Ibrahimovic está próximo de renovar contrato com o Milan

Centroavante está com 39 anos, mas tem sido um dos jogadores mais importantes para o técnico Stefano Pioli na temporada...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 09:27

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 09:27
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Milan e Ibrahimovic estão próximos de anunciar a renovação do contrato do centroavante sueco, segundo o portal "MilanNews". A negociação já está em andamento e resta apenas definidir detalhes, como os bônus após a conquista de objetivos pessoais e da equipe.No entanto, essas variáveis não são tratadas como empecilho, visto que o atacante é o jogador mais importante do time de Stefano Pioli na temporada. Apesar dos 39 anos, o atleta já anotou 17 gols em 24 partidas somando todas as competições.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Com Ibra, o Milan espera retornar a Champions League após oito anos de espera. O clube ocupa a 2ª posição no Campeonato Italiano, mas vê os adversários se aproximarem após uma sequência de resultados negativos nas últimas rodadas.

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