Ibrahimovic está próximo de renovar contrato com o Milan

Milan e Ibrahimovic estão próximos de anunciar a renovação do contrato do centroavante sueco, segundo o portal "MilanNews". A negociação já está em andamento e resta apenas definidir detalhes, como os bônus após a conquista de objetivos pessoais e da equipe.No entanto, essas variáveis não são tratadas como empecilho, visto que o atacante é o jogador mais importante do time de Stefano Pioli na temporada. Apesar dos 39 anos, o atleta já anotou 17 gols em 24 partidas somando todas as competições.