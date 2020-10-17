Ibrahimovic entra em seleta lista de artilheiros do Milan

Aos 39 anos de idade, Ibrahimovic continua provando que é um dos maiores atacantes em atividade no futebol mundial. Nesse sábado, o sueco marcou os dois gols do Milan na vitória por 2 a 1 no clássico contra a Inter de Milão e chegou a expressiva marca de quatro bolas na rede nas duas primeiras rodadas do Campeonato Italiano.
Desde que retornou ao Milan, no ano passado, Ibra já marcou 16 vezes em 23 partidas, sendo 14 pela competição nacional. Com isso, o camisa 11 agora já figura entre os 15 maiores artilheiros do Rossonero na história do Italiano. Em sua primeira passagem pelo clube, entre 2010 e 2012, o centroavante marcou 42 tentos em 61 jogos no Calcio, totalizando então 56.
Ibrahimovic já deixou para trás nomes como Massaro, George Weah, Seedorf e Schiaffino. Confira o top 15:
MAIORES ARTILHEIROS DO MILAN NA HISTÓRIA DO ITALIANO- Dados do site OGol
1º - Gunnar Nordahl - 210 gols em 257 jogos2º - Shevchenko - 126 gols em 226 jogos3º - Gianni Rivera - 122 gols em 499 jogos4º - Mazzola - 120 gols em 204 jogos5º - Aldo Boffi - 109 gols em 163 jogos6º - Van Basten - 90 gols em 147 jogos7º - Burini - 88 gols em 190 jogos8º - Liedholm - 79 gols em 359 jogos9º - Kaká - 77 gols em 223 jogos10º - Inzaghi - 73 gols em 202 jogos11º - Pierino Prati - 72 gols em 143 jogos12º - Arcari - 69 gols em 184 jogos13º - Moretti - 61 gols em 207 jogos14º - Ibrahimovic - 56 gols em 81 jogosAlberto Bigon - 56 gols em 218 jogos