Ibrahimovic e Milan se aproximam de acordo por renovação

Zlatan Ibrahimovic e o Milan estão em vias finais de fecharem um acordo por mais uma temporada. De acordo com o "Corriere della Sera", o futuro do sueco continuará sendo em Milão.

Sem nunca ter escondido desejo de permanecer no clube italiano, Ibrahimovic tinha um relacionamento mútuo. Também era vontade dos dirigentes de renovar com o sueco, que ganha cerca de sete milhões de euros por temporada.Fundamental aos 39 anos, Ibra atuou em 21 partidas pelo Milan na temporada. Ele marcou 16 gols e deu duas assistências.