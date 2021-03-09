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futebol

Ibrahimovic e Milan se aproximam de acordo por renovação

Salário do jogador permanecerá nos mesmos valores atuais e o vínculo será estendido por mais uma temporada...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 13:56

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 13:56
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Zlatan Ibrahimovic e o Milan estão em vias finais de fecharem um acordo por mais uma temporada. De acordo com o "Corriere della Sera", o futuro do sueco continuará sendo em Milão.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Sem nunca ter escondido desejo de permanecer no clube italiano, Ibrahimovic tinha um relacionamento mútuo. Também era vontade dos dirigentes de renovar com o sueco, que ganha cerca de sete milhões de euros por temporada.Fundamental aos 39 anos, Ibra atuou em 21 partidas pelo Milan na temporada. Ele marcou 16 gols e deu duas assistências.

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