Ibrahimovic e Milan estão próximos de assinatura de contrato

O Milan acertou a renovação de contrato do atacante Zlatan Ibrahimovic por mais uma temporada, de acordo com a imprensa italiana. O sueco irá passar a ganhar sete milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões), sem bônus, mas livre de imposto. A expectativa é de que o jogador, que ainda não havia se reapresentado, assine os papéis nesta sexta-feira.

A dúvida fica em relação a qual camisa o centroavante irá vestir, pois as primeiras informações indicavam que Ibra usaria o número nove para afastar a maldição desde a saída de Filippo Inzaghi. No entanto, o atacante postou nas redes sociais uma imagem indicando que usaria o número 11 e pedia calma aos torcedores, pois estava “apenas aquecendo” em relação a sua estadia na equipe.O sueco foi essencial desde que chegou em janeiro na última temporada e foi um dos pilares do time para uma recuperação no Campeonato Italiano e conquista de vaga na Liga Europa. Em 18 partidas da Serie A, Ibrahimovic marcou 10 gols e deu cinco assistências e aos 38 anos conseguiu dar outra mentalidade ao clube de Milão.