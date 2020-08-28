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futebol

Ibrahimovic e Milan estão próximos de assinatura de contrato

Atacante está viajando para Milão, mas já postou imagem nas redes sociais indicando a renovação contratual por mais uma temporada. Há dúvida sobre qual número Ibra vai usar...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 08:53

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 08:53
Crédito: Twitter / Milan
O Milan acertou a renovação de contrato do atacante Zlatan Ibrahimovic por mais uma temporada, de acordo com a imprensa italiana. O sueco irá passar a ganhar sete milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões), sem bônus, mas livre de imposto. A expectativa é de que o jogador, que ainda não havia se reapresentado, assine os papéis nesta sexta-feira.
A dúvida fica em relação a qual camisa o centroavante irá vestir, pois as primeiras informações indicavam que Ibra usaria o número nove para afastar a maldição desde a saída de Filippo Inzaghi. No entanto, o atacante postou nas redes sociais uma imagem indicando que usaria o número 11 e pedia calma aos torcedores, pois estava “apenas aquecendo” em relação a sua estadia na equipe.O sueco foi essencial desde que chegou em janeiro na última temporada e foi um dos pilares do time para uma recuperação no Campeonato Italiano e conquista de vaga na Liga Europa. Em 18 partidas da Serie A, Ibrahimovic marcou 10 gols e deu cinco assistências e aos 38 anos conseguiu dar outra mentalidade ao clube de Milão.

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