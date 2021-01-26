Ibrahimovic discute com Lukaku em clássico italiano: 'Vá fazer sua m... de vudu'; veja o vídeo

- Vá fazer sua m... de vudu, seu idiota - disse Ibrahimovic em alusão à saída de Lukaku do Everton. Na ocasião, Farhad Moshiri, presidente dos Toffees, disse que o belga deixou o clube inglês após sua mãe receber uma mensagem de vudu. O jogador, entretanto, nega e prometeu processar o mandatário.

Após o apito final da primeira etapa, os dois jogadores continuaram discutindo, e Lukaku foi tirar satisfação com Ibrahimovic. Segundo a emissora italiana "RAI", o belga ainda chamou Ibra para a briga no vestiário.