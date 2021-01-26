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Ibrahimovic discute com Lukaku em clássico italiano: 'Vá fazer sua m... de vudu'; veja o vídeo

Atacante do Milan cita fala de presidente do Everton em episódio que culminou na saída de Lukaku dos Toffees, e belga foi tirar satisfação. Jogador da Inter chamou sueco para a briga...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 20:00
- Vá fazer sua m... de vudu, seu idiota - disse Ibrahimovic em alusão à saída de Lukaku do Everton. Na ocasião, Farhad Moshiri, presidente dos Toffees, disse que o belga deixou o clube inglês após sua mãe receber uma mensagem de vudu. O jogador, entretanto, nega e prometeu processar o mandatário.
Após o apito final da primeira etapa, os dois jogadores continuaram discutindo, e Lukaku foi tirar satisfação com Ibrahimovic. Segundo a emissora italiana "RAI", o belga ainda chamou Ibra para a briga no vestiário.
- Vai se f..., tu e a tua mulher. Quer falar sobre a minha mãe? - disse Lukaku, em inglês, antes de completar:

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