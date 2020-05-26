Ibrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilha

O Milan comunicou na manhã desta terça-feira, após a realização de exames, que a lesão de Ibrahimovic sofreu uma lesão no sóleo da panturrilha direita. Daqui a 10 dias, o sueco passará por novos testes, mas a lesão não afetou o tendão de Aquiles, como foi especulado na última segunda-feira. Com isso, o veterano não irá perder o restante da temporada.
Devido a lesão, o atacante deverá ficar afastado dos trabalhos por cerca de um mês, mas estará disponível para ajudar a equipe no Campeonato Italiano na reta final da competição. A expectativa é de que o torneio retorne no próximo dia 20 de junho e o clube e de Milão tem 12 jogos do Calcio por fazer, além da volta da semifinal da Copa da Itália.
Por conta de não haver datas definidas para as partidas da Seria A, não se sabe quantos jogos Ibrahimovic perderá. O sueco chegou ao Milan em janeiro e em poucos meses se tornou peça chave da equipe, fazendo oito partidas, marcando três gols e dando uma assistência.E MAIS:Papu Gómez, estrela da Atalanta, relembra frustração por não ter ido para o Atlético de Madrid de SimeoneJornal relembra quase acerto entre Real Madrid e LewandowskiJunior Firpo só deve pensar no seu futuro após fim da temporadaInter se preocupa com Lautaro na volta do Campeonato ItalianoMessi não deve exercer cláusula de saída e continua no Barcelona E MAIS: