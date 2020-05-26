Ibrahimovic deve perder um mês de trabalho por lesão na panturrilha

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O Milan comunicou na manhã desta terça-feira, após a realização de exames, que a lesão de Ibrahimovic sofreu uma lesão no sóleo da panturrilha direita. Daqui a 10 dias, o sueco passará por novos testes, mas a lesão não afetou o tendão de Aquiles, como foi especulado na última segunda-feira. Com isso, o veterano não irá perder o restante da temporada.

Devido a lesão, o atacante deverá ficar afastado dos trabalhos por cerca de um mês, mas estará disponível para ajudar a equipe no Campeonato Italiano na reta final da competição. A expectativa é de que o torneio retorne no próximo dia 20 de junho e o clube e de Milão tem 12 jogos do Calcio por fazer, além da volta da semifinal da Copa da Itália.