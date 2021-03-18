Ibrahimovic defende retorno à seleção sueca: 'Estou de volta porque mereço'

Zlatan Ibrahimovic não acredita que foi convocado apenas por seu nome. Para o atacante do Milan, a grande temporada que vem fazendo foi o fator principal para ser chamado novamente à seleção da Suécia.
- Estou de volta porque mereço, por aquilo que fiz nos últimos meses e não porque sou o Zlatan Ibrahimovic, mas por aquilo que faço em campo. Foi por isso que fui escolhido. Continuo num nível muito alto e posso ajudar a equipe de muitas formas. Tanto dentro como fora de campo - disse ao canal da federação sueca.Ibra não era convocado desde 2016. Ele estará presente nos jogos contra a Geórgia e Kosovo, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.