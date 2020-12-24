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futebol

Ibrahimovic conta detalhes da luta contra a Covid-19 e faz apelo: 'Vírus terrível que não deve ser desafiado'

Atacante do Milan foi infectado no fim de setembro e ficou duas semanas em quarentena...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 11:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 11:42
Crédito: Reprodução/Youtube
Um dos personagens mais polêmicos do futebol, Zlatan Ibrahimovic foi mais um entre os infectados pela Covid-19. Nesta véspera de Natal, em entrevista ao jornal italiano “Corriere Della Sera”, o atacante sueco do Milan contou como foi difícil enfrentar o coronavírus e ficar longe dos gramados.
+ Haaland, Neymar, Lewandowski… listamos 20 nomes que têm tudo para serem os craques da década- Quando eu contraí, fiquei bastante calmo no começo. Fiquei quase intrigado, queria ver o que era. Atingiu o mundo inteiro, foi uma grande tragédia e tinha chegado a mim também. Eu disse a mim mesmo: 'Vamos ver o que acontece'. Tive uma dor de cabeça, não muito forte, mas irritante. Uma coisa bem difícil, e também perdi o gosto. Sempre ficava em casa irritado, não conseguia sair de casa e nem treinar bem. Para mim, ficar parado é assustador
Ibrahimovic teve o primeiro teste positivo para Covid-19 em 24 de setembro e só testou negativo duas semanas depois, em 9 de outubro. Nesse período de isolamento, o atacante perdeu quatro partidas, entre compromissos da Série A e da Liga Europa.
+ Confira a tabela do Campeonato Italiano
- A certa altura eu conversava com a casa e chamava as paredes pelo nome. Você só se fixa no Covid e imagina todos os males possíveis em você, mesmo aqueles que você não tem. É uma dor pelo que você realmente sente e pelo que você pensa que sente. É um vírus terrível e que não deve ser desafiado.
- Sofremos muito, mas devemos levar uma mensagem positiva e de confiança. Use máscaras e mantenha distância, sempre - concluiu Ibra.

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