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futebol

Ibrahimovic chora em coletiva após cinco anos longe da seleção sueca

Centroavante do Milan se emocionou ao comentar sobre os filhos e afirmou que quer construir um novo capítulo com a Suécia e ajudar a equipe dentro de campo...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 10:10
Crédito: Ibrahimovic irá jogar nas Eliminatórias da Copa do Mundo (VINCENZO PINTO / AFP
O atacante Ibrahimovic, conhecido por ser um personagem frio e egocêntrico no futebol, chorou em coletiva de imprensa da seleção sueca. O veterano foi perguntado sobre a reação da família antes de viajar para o seu país natal e o centroavante contou a reação de Vincent, seu filho mais novo.- Vincent chorou quando eu o deixei. Mas agora ele está bem - disse antes de cair em prantos e enxugar as lágrimas.
> Veja a tabela das Eliminatórias
O jogador do Milan também comentou sobre o seu papel na Suécia e afirmou que quer contribuir da melhor maneira possível para o time conquistar as vitórias necessárias.
- Eu não estou aqui pelo meu nome, mas porque mereço. Tudo o que fiz antes não importa. Eu me sinto bem, quero estar envolvido e sinto que posso contribuir. Sou só uma peça do quebra-cabeça. Quero colocar minha experiência a disposição e prometo ao técnico que serei decisivo, mas tenho que provar isso em campo.
A Suécia faz sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 contra a Geórgia, nesta quinta-feira. Já no domingo, a equipe de Ibrahimovic irá viajar para encarar o Kosovo. No último Mundial, o time de Jan Andersson chegou às quartas de final.

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