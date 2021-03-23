Ibrahimovic chora em coletiva após cinco anos longe da seleção sueca

Crédito: Ibrahimovic irá jogar nas Eliminatórias da Copa do Mundo (VINCENZO PINTO / AFP

O atacante Ibrahimovic, conhecido por ser um personagem frio e egocêntrico no futebol, chorou em coletiva de imprensa da seleção sueca. O veterano foi perguntado sobre a reação da família antes de viajar para o seu país natal e o centroavante contou a reação de Vincent, seu filho mais novo.- Vincent chorou quando eu o deixei. Mas agora ele está bem - disse antes de cair em prantos e enxugar as lágrimas.

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O jogador do Milan também comentou sobre o seu papel na Suécia e afirmou que quer contribuir da melhor maneira possível para o time conquistar as vitórias necessárias.

- Eu não estou aqui pelo meu nome, mas porque mereço. Tudo o que fiz antes não importa. Eu me sinto bem, quero estar envolvido e sinto que posso contribuir. Sou só uma peça do quebra-cabeça. Quero colocar minha experiência a disposição e prometo ao técnico que serei decisivo, mas tenho que provar isso em campo.