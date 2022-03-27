Ibrahimovic alfineta prêmio 'Bola de Ouro': 'Querem o senhor perfeito, pra mim não muda nada'

Irreverente dentro e fora de campo, o atacante Zlatan Ibramovich chamou atenção mais uma vez em uma entrevista para o jornal 'Bild'. Em entrevista ao veículo alemão, o atacante sueco foi questionado sobre nunca ter conquistado uma 'Bola de Ouro', e aproveitou para alfinetar a premiação.+ Barcelona aguarda fim do Inglês para avançar por Raphinha e 'torce' por rebaixamento do Leeds; entenda

- É um prêmio político. Querem o senhor perfeito, por isso quando tu diz o que quer e pensa, não vai receber nada disso. É mais fácil dar ao senhor simpatia. Honestamente, não muda nada para mim, não sou nem melhor nem pior - disse Ibrahimovic, que aos 40 anos, atua pelo Milan-ITA.

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Ibrahimovic conquistou alguns prêmios individuais na carreira como o Puskás, FIFPro World XI, Golden Foot, L'Equipe Best XI, entre outros, mais jamais uma Bola de Ouro. A premiação da 'France Football' tem como maior vencedor Lionel Messi, com sete, seguido de Cristiano Ronaldo, com cinco.