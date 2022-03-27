Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ibrahimovic alfineta prêmio 'Bola de Ouro': 'Querem o senhor perfeito, pra mim não muda nada'
futebol

Ibrahimovic alfineta prêmio 'Bola de Ouro': 'Querem o senhor perfeito, pra mim não muda nada'

Atacante sueco do Milan foi questionado sobre nunca ter conquistado o prêmio...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 17:43
Irreverente dentro e fora de campo, o atacante Zlatan Ibramovich chamou atenção mais uma vez em uma entrevista para o jornal 'Bild'. Em entrevista ao veículo alemão, o atacante sueco foi questionado sobre nunca ter conquistado uma 'Bola de Ouro', e aproveitou para alfinetar a premiação.+ Barcelona aguarda fim do Inglês para avançar por Raphinha e 'torce' por rebaixamento do Leeds; entenda
- É um prêmio político. Querem o senhor perfeito, por isso quando tu diz o que quer e pensa, não vai receber nada disso. É mais fácil dar ao senhor simpatia. Honestamente, não muda nada para mim, não sou nem melhor nem pior - disse Ibrahimovic, que aos 40 anos, atua pelo Milan-ITA.
+ 'Mostrei que ainda posso jogar', diz Eriksen após retorno à seleção da Dinamarca com gol
Ibrahimovic conquistou alguns prêmios individuais na carreira como o Puskás, FIFPro World XI, Golden Foot, L'Equipe Best XI, entre outros, mais jamais uma Bola de Ouro. A premiação da 'France Football' tem como maior vencedor Lionel Messi, com sete, seguido de Cristiano Ronaldo, com cinco.
Crédito: Ibrahimovicalfinetouprêmio'BoladeOuro'(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy
O potencial do parque logístico do Sul do ES em um número
GWM SOUO S2000-
Motocicleta Souo 2000 da GWM é cruiser de luxo equipada com motor de oito cilindros
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados