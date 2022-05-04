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Ibrahimovic admite estar perto de aposentadoria e revela: 'Estou um pouco assustado’

Atacante está no Milan e reclamou das poucas oportunidades que tem recebido...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 13:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 13:03
Aos 40 anos, Ibrahimovic pode estar perto de se aposentar. Em entrevista à ‘ESPN’, o atacante do Milan admitiu que o fim de sua carreira está próximo e que está ‘assustado’ com a chance de parar de jogar futebol. > Veja a tabela do Campeonato Italiano
- Estou perto do fim da linha e estou um pouco assustado. Qual seria o próximo capítulo? Existem várias possibilidades, poderia fazer muitas coisas, mas a adrenalina que tenho agora dentro de campo não sei se encontraria em outro lugar. Estou tentando adiar (minha aposentadoria). Obviamente, para continuar jogando, tenho de estar bem fisicamente e me divertir. Não adianta jogar sofrendo. Aí é melhor ser realista e dizer ‘já chega’ e iniciar uma nova etapa - contou.
O sueco ainda disse que apesar de reconhecer que sua aposentadoria está próxima, ele segue focado em ajudar seus companheiros no Milan.
- Os jogadores seguem a mesma rotina todos os dias. E faço isso há 25 anos. É como ser um soldado. Estou perto do fim da linha, mas ainda não (estou aposentado). Se já estivesse pensando (em parar de jogar), não conseguiria ajudar meus companheiros - disse o atacante.
> Jogador do Celta de Vigo é condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual
Na temporada, Ibrahimovic sofreu com lesões, mas soma oito gols e três assistências em 25 partidas. O atacante contou que não está satisfeito com a quantidade de tempo de jogo que vem recebendo no Milan.
- Estou frustrado, porque gostaria de jogar todas as partidas. Adoro jogar, a adrenalina de entrar em campo é incrível. Se não posso jogar, tento ajudar a equipe de outra forma, dando apoio aos meus companheiros. Sofro quando não estou em campo, gostaria de fazer mais - revelou.
O Milan segue na frente na briga pelo título do Campeonato Italiano. Restam apenas três rodadas para o fim da temporada e os Rossoneros lideram com dois pontos de vantagem para a Inter de Milão.
Crédito: Ibrahimovicestápróximodeseaposentar(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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