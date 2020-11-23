Ibrahimovic acusa EA Sports de usar direitos de imagem sem permissão

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O atacante sueco, Zlatan Ibrahimovic, envolvido em diversas polêmicas, entrou em mais uma nesta segunda-feira (23), após reclamar em seu Twitter do uso indevido de sua face no game FIFA 21. O camisa 11 publicou também que irá investigar quem autorizou a empresa de jogos eletrônicos de usar os seus direitos em seus jogos.

- Quem deu ao FIFA (EA Sports) a permissão para usar meu nome e face? FIFPro? Eu não estou ciente de ser um membro da FIFPro e, se eu for, me colocaram lá sem meu conhecimento em alguma manobra estranha. E com certeza eu nunca autorizei a FIFA ou FIFPro a fazer dinheiro me usando - publicou Ibrahimovic em suas redes.

- Alguém está lucrando em cima do meu nome e face sem o meu consentimento por todos esses anos. Hora de investigar - complementou o sueco, sobre um possível inicio de investigação.

O time atual de Ibra, o AC Milan, possui contrato de exclusividade com a empresa canadense, EA Sports, além do sueco estar também presente nas outras versões do jogo, não sendo uma novidade ter o rosto oficial do atacante no game.