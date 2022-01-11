Ibrachina vence o Náutico e avança com 100% de aproveitamento para o mata-mata da Copinha

Na tarde desta terça-feira (11), Ibrachina e Náutico se enfrentaram pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Na capital paulista, o time da casa levou a melhor e venceu o adversário por 2 a 0, com gols de Samuel e Ruan. O resultado fez com que os paulistanos avançassem na liderança do grupo e com 100% de aproveitamento, enquanto que os pernambucanos passaram no 2° lugar.

Agora, os dois clubes avançam para a disputa do mata-mata da Copinha. Assim, ambos esperam a definição entre Flamengo e Oeste, que jogam ainda nesta terça-feira (11) para saber contra quem irão jogar.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGOLAÇO!​Com os dois times já classificados para a segunda fase, o começo do jogo na Ibrachina Arena foi de muito estudo, mas com os donos da casa criando boas chances pelas laterais. Em um dos lances, Samuel, que atua pelo lado direito, encontrou Flávio, que joga pela esquerda, em cruzamento. Contudo, o camisa 6 testou para fora.

As tentativas pelas laterais surtiram efeito aos 16 minutos de bola rolando. Em lance pela direita, o cruzamento foi mal tirado pela defesa do Náutico. A bola se ofereceu para Samuel, que sem deixar a bola cair, soltou um voleio para o fundo das redes, abrindo o placar para o Ibrachina.

QUANDO O NÁUTICO PARECIA MELHOR...​Depois do gol sofrido, o Náutico passou a controlar a bola e se fez presente no campo ofensivo. Apesar disso, o time pernambucano encontrou dificuldades para infiltrar na área adversária e abusou dos cruzamentos e dos chutes de longe, mas sem efetividade.

Se do outro lado o Náutico não estava sendo feliz, o Ibrachina foi do seu. Em contra-ataque, Ruan recebeu pela direita, fez a proteção contra a defesa e chutou cruzado, sem chances para Bruno, aumentando a vantagem dos paulistas.

CAIU DE RITMO​A primeira metade do segundo tempo foi de poucas ações na Ibrachina Arena. Precisando do resultado, o Náutico tentou impor seu estilo de jogo, mas foi constantemente bloqueado pela defesa do time da casa.

Assim, a primeira chance de perigo foi do Ibrachina. Pelo lado direito, Samuel tentou um chute da entrada da área, mas mandou para fora. Em resposta, o Náutico tentou duas vezes seguidas, mas tanto o cabeceio, quanto a finalização no rebote pararam no goleiro Cainã.

SEM DESCONTO​Com o passar do tempo, o jogo caiu ainda mais de ritmo e os dois times passaram a fazer mexidas. Pelo lado do Ibrachina, Daniel de Lima passou a pensar já na fase seguinte. Enquanto isso, o Náutico tentou descontar ao menos o placar.

Quando o jogo já se aproximava do final, o Timbu teve a sua melhor chance. Em uma blitz na área, Leonardo tentou de voleio, mas viu a bola passar com perigo ao lado do gol defendido por Cainã, fechando o jogo em 2 a 0 para o Ibrachina.FICHA TÉCNICAIBRACHINA 2 X 0 NÁUTICO​​​​​​​Local: Ibrachina Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 11 de janeiro de 2022 (terça-feira), às 15h15Árbitro: Ronald Horns de Araújo (SP)Assistentes: Welber Venancio da Silva (SP) e Raphael Martinasso Lima (SP)Gols: Samuel (16'/1°T) (1-0), Ruan (32'/1°T) (2-0)Cartões amarelos: Brunão, Tagarela, Bernardo Daflon (Náutico), Luiz Felipe, Leonardo (Ibrachina)

IBRACHINA: Cainã; Samuel (Peu, aos 32'/2°T), Gabriel, Kaique e Flávio (Gustavo Vieira, aos 37'/1°T); Luiz Felipe, Kevin (Leonardo, aos 0'/2°T) e Breno (Cauã, aos 32'/2°T); Ruan, Brendon (Pablo, aos 0'/2°T) e Bruno (Rafael Santos, aos 16'/2°T). Técnico: Daniel de Lima.

NÁUTICO: Bruno (Leonardo, aos 37'/2°T); Tagarela, Bernardo Daflon, Brunão e Bernardo Hahn; Jacaré, Cauê (Gustavo, aos 23'/2°T) e Klefferson (Kauan, aos 15'/2°T); Luis Felipe, Leonardo e Rodrigo Leal. Técnico: Adriano Souza.