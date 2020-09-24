Ibra testa positivo para Covid-19 e não joga com Milan pela Liga Europa

O atacante Ibrahimovic testou positivo para a Covid-19 e está fora do jogo entre Milan e Bodo/Glimt pela Liga Europa nesta quinta-feira, segundo o “Corriere dello Sport”. A partida válida pela terceira rodada eliminatória do torneio será disputada em jogo único. O clube confirmou o caso em suas plataformas oficiais.
Este é o segundo caso positivo para o novo coronavírus no Milan em apenas dois dias, após o zagueiro brasileiro Leo Duarte, ex-Flamengo, ter sido confirmado com a doença. Nenhum dos dois poderá jogar nesta quinta-feira e também serão desfalques para o confronto contra o Crotone pelo Campeonato Italiano neste domingo.
Ibrahimovic tem sido um dos jogadores mais importantes desde sua chegada ao time rossonero, em janeiro. Nesta temporada, em apenas dois jogos, o veterano de 38 anos já marcou três gols e foi essencial para as vitórias dos italianos contra o Shamrock Rovers, pela fase anterior da competição europeia, e Bologna, pelo Campeonato Italiano.