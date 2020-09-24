Ibra testa positivo para Covid-19 e não joga com Milan pela Liga Europa

Crédito: Ibrahimovic será desfalque no Milan em jogo decisivo pela Liga Europa (Divulgação/Milan

O atacante Ibrahimovic testou positivo para a Covid-19 e está fora do jogo entre Milan e Bodo/Glimt pela Liga Europa nesta quinta-feira, segundo o “Corriere dello Sport”. A partida válida pela terceira rodada eliminatória do torneio será disputada em jogo único. O clube confirmou o caso em suas plataformas oficiais.

Este é o segundo caso positivo para o novo coronavírus no Milan em apenas dois dias, após o zagueiro brasileiro Leo Duarte, ex-Flamengo, ter sido confirmado com a doença. Nenhum dos dois poderá jogar nesta quinta-feira e também serão desfalques para o confronto contra o Crotone pelo Campeonato Italiano neste domingo.