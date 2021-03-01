AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ibra tem lesão muscular confirmada e pode parar por três semanas

Atacante será avaliado novamente pelo Departamento Médico do Milan em 10 dias, mas pode perder os dois confrontos contra o Manchester United pela Europa League...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 11:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 11:43
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Milan confirmou que o atacante Ibrahimovic sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo e o sueco pode parar por até três semanas. O clube italiano afirmou que uma nova avaliação será realizada em 10 dias e o veterano é ausência confirmada para os duelos contra Udinese, Verona e duelo de ida da Europa League contra o Manchester United.Caso o problema seja mais grave, o centroavante também ficaria de fora da partida contra o Napoli e do confronto de volta diante dos Diabos Vermelhos. O sueco poderia retornar diante da Fiorentina, no próximo dia 21 de março, mas sua presença não é garantida e depende de como será sua recuperação nos próximos dias.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Ibrahimovic saiu de campo no jogo contra a Roma, no último domingo, ainda no início da segunda etapa. Sem a estrela do time, Stefano Pioli deve optar pela entrada de Rafael Leão na equipe titular nas próximas partidas. O treinador também tem a opção de escalar Brahim Díaz ou improvisar Rebic no ataque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carne assada: 3 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de sábado
Imagem de destaque
Final da Copa? 19 de julho é Dia Nacional do Futebol no Brasil, uma invenção da época da ditadura
Convenção do PL em Vitória | 18/07/2026
Pazolini entra com tudo na campanha de Flávio Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados