Ibra tem lesão muscular confirmada e pode parar por três semanas

O Milan confirmou que o atacante Ibrahimovic sofreu uma lesão no músculo adutor esquerdo e o sueco pode parar por até três semanas. O clube italiano afirmou que uma nova avaliação será realizada em 10 dias e o veterano é ausência confirmada para os duelos contra Udinese, Verona e duelo de ida da Europa League contra o Manchester United.Caso o problema seja mais grave, o centroavante também ficaria de fora da partida contra o Napoli e do confronto de volta diante dos Diabos Vermelhos. O sueco poderia retornar diante da Fiorentina, no próximo dia 21 de março, mas sua presença não é garantida e depende de como será sua recuperação nos próximos dias.