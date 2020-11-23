AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ibra tem lesão confirmada e perde, no mínimo, os dois próximos jogos

Atacante do Milan saiu machucado na vitória contra o Napoli por 3 a 1 pelo Campeonato Italiano. Artilheiro irá fazer nova avaliação para entender a recuperação em 10 dias...

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 10:41
Crédito: Ibrahimovic marcou dois gols contra o Napoli antes de sair contundido (ANDREAS SOLARO / AFP
Após sair machucado da partida contra o Napoli no último domingo, o atacante Ibrahimovic passou por exames na manhã desta segunda-feira e foi diagnosticado com uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda. Uma nova avaliação deverá ser feita em cerca de 10 dias, mas o sueco irá perder os duelos contra o Lille, pela Liga Europa, e Fiorentina, pelo Campeonato Italiano.
O veterano também corre o risco de não atuar diante do Celtic, também pela Liga Europa, Na vitória diante do Napoli, o jogador foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo e iniciou tratamento de forma imediata. O atleta foi flagrado mancando em direção aos vestiários após o fim da partida em que ajudou sua equipe com dois gols.
Recentemente, Ibrahimovic também perdeu quatro jogos por conta da Covid-19, apesar do ótimo início de temporada que o camisa 11 vem tendo. Nesta campanha, em 10 jogos, o artilheiro já marcou 11 gols e distribuiu duas assistências para os companheiros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Desembargadores mantêm condenação de Paulo Cupertino, mas reduzem pena
Imagem de destaque
Chocolate depois do almoço: entenda por que o cérebro pede açúcar após a refeição
Renan de Jesus Vicente e Sheyla Vitória de Oliveira
Dívida de R$ 600 por alto-falante motivou assassinato de comerciante em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados