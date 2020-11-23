Ibra tem lesão confirmada e perde, no mínimo, os dois próximos jogos

Crédito: Ibrahimovic marcou dois gols contra o Napoli antes de sair contundido (ANDREAS SOLARO / AFP

Após sair machucado da partida contra o Napoli no último domingo, o atacante Ibrahimovic passou por exames na manhã desta segunda-feira e foi diagnosticado com uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda. Uma nova avaliação deverá ser feita em cerca de 10 dias, mas o sueco irá perder os duelos contra o Lille, pela Liga Europa, e Fiorentina, pelo Campeonato Italiano.

O veterano também corre o risco de não atuar diante do Celtic, também pela Liga Europa, Na vitória diante do Napoli, o jogador foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo e iniciou tratamento de forma imediata. O atleta foi flagrado mancando em direção aos vestiários após o fim da partida em que ajudou sua equipe com dois gols.