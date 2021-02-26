Ibra sobre Ronaldo Fenômeno: 'É o melhor jogador da história'

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O atacante Ibrahimovic voltou a falar sobre seu maior ídolo no futebol: Ronaldo Fenômeno. Em entrevista dada à Uefa, o veterano disse que o brasieiro foi o melhor jogador da história e enfatizou as características do ex-atleta que marcou seu nome no esporte com as camisas de Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Seleção Brasileira.- Sempre digo aos que jogam comigo: “Ronaldo é o jogo de futebol”. A forma como se movia, como fazia seus passes… Para mim é o melhor jogador da história, sem dúvidas.

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O centroavante também fez questão de comentar sobre o status que jovens jogadores vem ganhando no mundo do futebol. Aos 39 anos, Ibra diz que é da velha escola do esporte e fez críticas ao chamado futebol moderno.

- Hoje em dia os jogadores atuam cinco minutos e imediatamente são vistos como grandes atletas. Me alegro de vir da velha escola. As redes sociais mudaram tudo. Os jogadores são vistos como campeões apesar de terem feito pouco. Antes tinha que conquistar grandes coisas e durar muito tempo para ser considerado um grande atleta.