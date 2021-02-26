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Ibra sobre Ronaldo Fenômeno: 'É o melhor jogador da história'

Atacante sueco rasgou elogios para o ex-jogador brasileiro e fez questão de fazer críticas ao futebol moderno. Veterano se diz feliz por ser da velha escola do esporte...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 09:50

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 09:50
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O atacante Ibrahimovic voltou a falar sobre seu maior ídolo no futebol: Ronaldo Fenômeno. Em entrevista dada à Uefa, o veterano disse que o brasieiro foi o melhor jogador da história e enfatizou as características do ex-atleta que marcou seu nome no esporte com as camisas de Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Seleção Brasileira.- Sempre digo aos que jogam comigo: “Ronaldo é o jogo de futebol”. A forma como se movia, como fazia seus passes… Para mim é o melhor jogador da história, sem dúvidas.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O centroavante também fez questão de comentar sobre o status que jovens jogadores vem ganhando no mundo do futebol. Aos 39 anos, Ibra diz que é da velha escola do esporte e fez críticas ao chamado futebol moderno.
- Hoje em dia os jogadores atuam cinco minutos e imediatamente são vistos como grandes atletas. Me alegro de vir da velha escola. As redes sociais mudaram tudo. Os jogadores são vistos como campeões apesar de terem feito pouco. Antes tinha que conquistar grandes coisas e durar muito tempo para ser considerado um grande atleta.
Apesar da idade, Ibrahimovic segue jogando em alto nível e é o jogador mais importante do Milan nesta temporada. O clube italiano busca conquistar o título do Campeonato Italiano, mas também está vivo nas oitavas de final da Europa League e encara o Manchester United no próximo dia 11 de março em busca do retorno à Champions League.

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