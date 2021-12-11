Ibra marca no fim e evita derrota do Milan no Campeonato Italiano

Líder do Campeonato Italiano, o Milan tropeçou na competição neste sábado diante da Udinese. Fora de casa, os rossoneros ficaram só no 1 a 1 com os adversários. Em caso de vitória da Inter de Milão, a equipe de Stefano Pioli perderá a liderança.

+ Salah marca de pênalti e Liverpool vence o Aston Villa no reencontro com Gerrard pela Premier LeagueA Udinese marcou o primeiro gol da partida logo aos 17 minutos de jogo. A equipe da casa roubou a bola no meio-campo, Beto recebeu na frente e balançou as redes. O Milan tentou uma pressão em busca do empate ainda na etapa inicial, mas em vão.

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Os rossoneros fizeram pressão durante toda segunda etapa e foram recompensados com o gol nos acréscimos. Ibrahimovic acertou um lindo chute e igualou o placar garantindo ao menos um ponto na partida. Na próxima rodada, o Milan encara o Napoli.