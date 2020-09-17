Ibra marca, Milan vence o Shamrock Rovers e avança na Liga Europa

Sem muitas dificuldades, o Milan foi à Irlanda e conquistou a vaga na terceira fase de qualificação da Liga Europa. O time italiano fez 2x0 no Shamrock Rovers, com gols de Ibrahimovic e Çalhanoglu.
Na próxima fase, o Milan enfrenta o Bodo/Glimt, da Noruega, que venceu por 3x1 o Zalgiris, da Lituânia. O jogo também marcou a estreia de dois reforços: Brahím Diaz e Sandro Tonali.
DUPLA FUNCIONA NA PRIMEIRA ETAPAO Shamrock Rovers fez um jogo decente na etapa inicial e botou o goleiro italiano Donnarumma para trabalhar, mas a técnica do Milan sobressaiu. Aos 23 minutos, Ibra tabelou com Çalhanoglu, ficou livre na entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para Alan Mannus.
ÇALHANOGLU DECIDE COM BELO GOLCom o controle das ações, o Milan chegou ao segundo gol aos 22 minutos da etapa final, dessa vez com Çalhanoglu. O turco recebeu de Saelemakers e chapou no canto para ampliar. Ele ainda teve a chance de marcar um golaço de puxeta, mas a bola parou na trave.
REFORÇOS ENTRAM NO FIMO Milan botou em campo os reforços Brahim Díaz e Sandro Tonali, considerado como o "novo Pirlo" por alguns. Porém, ambos só pisaram no gramado aos 38 da etapa final e não tiveram grande destaque.
Confira mais resultados da Liga Europa:KuPS (FIN) 1 (4)x(3) 1 Slovan Bratislava (ESV)Ljubljana (ESL) 2x3 Zrinjski (BOS)Flora (EST) 2x1 KR (ISL)Connah's Quay (GAL) 0x1 Dinamo Tbilisi (GEO)Maccabi Haifa (ISR) 2x1 Kairat (CAZ)Djurgardens (SUE) 2x1 Europa FC (GIB)Sfintul (MOL) 0x1 Partizan (SER)Lokomotivi (GEO) 2x1 Dinamo Moscou (RUS)CSKA Sofia (BUL) 2x0 BATE Borisov (BIE)Laci (ALB) 1x2 Hapoel Beer Sheva (ISR)Hibernians (MAL) 0x1 Fehérvár (HUN)OFI Creta (GRE) 0x1 Apollon Limassol (CHI)Inter d'Escaldes (AND) 0x1 Dundalk (IRL)FK Sileks (MAC) 0x2 Drita (KOS)Piast (POL) 3x2 Hartberg (AUS)Standard Liège (BEL) 2x0 Bala Town (GAL)Aris (GRE) 1x2 Kolos (UCR)Borac Banja (BOS) 0x2 Rio Ave (POR)Kukesi (ALB) 0x4 Wolfsburg (ALE)