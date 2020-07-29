Ibra e Çalhanoglu brilham, e Milan vence a Sampdoria pelo Italiano

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

O Milan segue imbatível nesta volta do futebol italiano. Nesta quarta-feira, o time de Stefano Pioli foi até Gênova para enfrentar a Sampdoria e venceu mais uma. Com dois de Ibrahimovic, e um de Çalhanoglu e de Rafael Leão, os Rossoneros venceram por 4 a 1. Askildsen descontou para os donos da casa.

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ZLATAN RESOLVE​Em boa fase no Milan, o sueco Zlatan Ibrahimovic marcou duas vezes na goleada e foi o grande destaque na partida. O camisa 21 chegou ao sexto gol desde que o futebol voltou na Itália. Ibra também deu uma assistência na partida. O primeiro gol foi de cabeça, após cruzamento de Rebic. O segundo foi depois de passe de Çalhanoglu.

GRANDE FASE DE ÇALHANOGLUO camisa 10 turco vive sua melhor fase desde que chegou ao Milan e participou de mais dois gols nesta terça. Além do passe para o gol de Ibra, o meia também recebeu uma assistência do sueco para deixar sua marca. Çalhanoglu soma 14 participações diretas em gols (entre gol e assistência) em 12 jogos desde que o futebol voltou no País da Bota.