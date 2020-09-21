Ibra decide com dois gols e dá vitória ao Milan contra o Bologna na estreia pelo Italiano

O Milan começou o Campeonato Italiano com o pé direito - ou melhor, com o pé e a cabeça de Ibra. Com dois gols do Sueco, o time rossonero venceu o Bologna dentro de casa por 2x0, pela 1ª rodada. Ele abriu o placar com bela testada aos 35 do primeiro tempo e ampliou aos seis da etapa final, de pênalti.
Com o resultado, o Milan chega ao 3º lugar, com três pontos. Já o Bologna é o 17º, sem pontuar. Outro ponto de destaque do jogo foi a presença de público: mil pessoas assistiram ao confronto; entre elas, médicos que atuaram contra a Covid-19.IBRACADABRA DÁ AS CARTASO Milan começou pressionando o Bologna e perdeu pelo menos quatro boas chances nos primeiros 30 minutos da etapa inicial, mas não conseguiu vencer Skorupski. Só que aos 35, o gol saiu: Theo Hernández caprichou no cruzamento da entrada da área e achou Ibra, que subiu mais que todo mundo e testou firme, no cantinho.
SEGUNDO TEMPO COMEÇA... E IBRA AMPLIAA etapa final começou com o Milan mostrando mais uma vez ao que veio. Logo no primeiro minuto, Ibra fez o goleirão Skorupski trabalhar e efetuar grande defesa. Aos quatro, Bennacer foi derrubado na área: pênalti, confirmado pelo VAR após o árbitro marcar falta fora da área, inicialmente. Na cobrança, Ibra bateu firme para fazer o segundo dele no jogo. Aos 17, ele ainda teve a chance de fazer um hat-trick, mas mandou para fora com o gol quase aberto.
BOLOGNA TENTA REAGIR, MAS EXPULSÃO FREIA PLANOSNa metade final do segundo tempo, o time visitante foi para cima e tentou diminuir o prejuízo. Primeiro, Skov Olsen bateu rasteiro para o gol e fez Donnarumma sujar o uniforme. Depois, foi a vez de Sansone bater com a perna esquerda e assustar o goleirão. Já aos 41, quem levou perigo foi Santander, que acertou o travessão.
Só que um minuto depois, o ímpeto acabou: o lateral Dijks foi expulso após cometer falta em Saelemakers e levar o segundo amarelo.
PRÓXIMOS JOGOSNa próxima rodada, o Milan enfrenta o Crotone fora de casa. O Bologna, por sua vez, pega o Parma em casa.