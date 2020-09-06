Ibra critica técnico da Suécia por dar pouco tempo de jogo a promessa contra a França: 'Que piada de m....'

Zlatan Ibrahimovic está aposentado da seleção sueca desde 2016, mas a opinião do maior jogador da história da Suécia sempre dá o que falar. Em rede social, o jogador do Milan direcionou duras críticas a Janne Andersson, técnico do país. O motivo: a falta de minutos em campo de Dejan Kulusevski, meia de 20 anos da Juventus.- Que piada de m...., outra prova. Pessoas incompetentes nas posições erradas, que sufocam o futebol sueco - disparou Ibra. Dejan Kulusevski é considerado uma das grandes promessas do futebol sueco. O meia ofensivo foi contratado pela Juventus em 2019 por 35 milhões de euros e emprestado ao Parma na última temporada, e ainda dá seus primeiros passos pela seleção nacional.