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Ibra critica técnico da Suécia por dar pouco tempo de jogo a promessa contra a França: 'Que piada de m....'

Zlatan fez duro comentário contra Janne Andersson por colocar Kulusevski, meia de 20 anos da Juventus, apenas no segundo tempo de jogo da Liga das Nações...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 12:29

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 12:29
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Zlatan Ibrahimovic está aposentado da seleção sueca desde 2016, mas a opinião do maior jogador da história da Suécia sempre dá o que falar. Em rede social, o jogador do Milan direcionou duras críticas a Janne Andersson, técnico do país. O motivo: a falta de minutos em campo de Dejan Kulusevski, meia de 20 anos da Juventus.- Que piada de m...., outra prova. Pessoas incompetentes nas posições erradas, que sufocam o futebol sueco - disparou Ibra. Dejan Kulusevski é considerado uma das grandes promessas do futebol sueco. O meia ofensivo foi contratado pela Juventus em 2019 por 35 milhões de euros e emprestado ao Parma na última temporada, e ainda dá seus primeiros passos pela seleção nacional.
Apesar disso, Ibra esperava uma maior participação do jovem na partida contra a França, pela rodada de abertura da Liga das Nações. Ele entrou apenas aos 24 do segundo tempo no lugar de Larsson, com o placar em 1x0 para a França - que se manteve até o fim da partida.

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