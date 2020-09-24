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Ibra brinca: 'A Covid-19 teve coragem de me desafiar. Péssima ideia'

Sueco não jogará partida eliminatória pela Liga Europa e deve perder as duas próximas rodadas do Campeonato Italiano. Expectativa é de que sueco volte para clássico de Milão...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 12:44

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 12:44
Crédito: Ibrahimovic é conhecido por seu jeito descontraído nas redes sociais (Reprodução/ Twitter Ibrahimovic
Após testar positivo para Covid-19, o atacante Ibrahimovic brincou com a situação nas redes sociais. O atacante também confirmou que havia feito um teste para o novo coronavírus na última quarta-feira e que o resultado tinha dado negativo. O sueco está fora da partida contra o Bodo/Glimt pela Liga Europa nesta quinta-feira.
- Eu testei negativo para a Covid-19 ontem e positivo hoje. Estou sem nenhum sintoma. A Covid-19 teve a coragem de me desafiar. Péssima ideia.
Por conta da contaminação, a expectativa é de que o veterano de 38 anos perca as duas próximas rodadas do Campeonato Italiano contra o Crotone e Spezia nos dois próximos finais de semana. No entanto, o atacante deve estar apto para jogar o clássico contra a Inter de Milão no próximo dia 17 de outubro.

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