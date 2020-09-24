Ibra brinca: 'A Covid-19 teve coragem de me desafiar. Péssima ideia'

Após testar positivo para Covid-19, o atacante Ibrahimovic brincou com a situação nas redes sociais. O atacante também confirmou que havia feito um teste para o novo coronavírus na última quarta-feira e que o resultado tinha dado negativo. O sueco está fora da partida contra o Bodo/Glimt pela Liga Europa nesta quinta-feira.
- Eu testei negativo para a Covid-19 ontem e positivo hoje. Estou sem nenhum sintoma. A Covid-19 teve a coragem de me desafiar. Péssima ideia.
Por conta da contaminação, a expectativa é de que o veterano de 38 anos perca as duas próximas rodadas do Campeonato Italiano contra o Crotone e Spezia nos dois próximos finais de semana. No entanto, o atacante deve estar apto para jogar o clássico contra a Inter de Milão no próximo dia 17 de outubro.