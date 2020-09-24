Ibra brinca: 'A Covid-19 teve coragem de me desafiar. Péssima ideia'

Crédito: Ibrahimovic é conhecido por seu jeito descontraído nas redes sociais (Reprodução/ Twitter Ibrahimovic

Após testar positivo para Covid-19, o atacante Ibrahimovic brincou com a situação nas redes sociais. O atacante também confirmou que havia feito um teste para o novo coronavírus na última quarta-feira e que o resultado tinha dado negativo. O sueco está fora da partida contra o Bodo/Glimt pela Liga Europa nesta quinta-feira.

- Eu testei negativo para a Covid-19 ontem e positivo hoje. Estou sem nenhum sintoma. A Covid-19 teve a coragem de me desafiar. Péssima ideia.