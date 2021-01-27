Ibra afirma que em seu mundo não há espaço para racismo e provoca Lukaku

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O atacante Ibrahimovic foi em suas redes sociais para escrever que em seu mundo não há espaço para racismo. O jogador é acusado de ofender Lukaku no clássico entre Milan e Inter de Milão pela Copa da Itália, na última terça-feira.

- No mundo do Zlatan não há espaço para racismo. Somos todos da mesma raça, somos iguais. Somos todos jogadores, alguns melhores do que outros.