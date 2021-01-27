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Ibra afirma que em seu mundo não há espaço para racismo e provoca Lukaku

Atacante se desentendeu com Lukaku em clássico entre Milan e Inter de Milão pela Copa da Itália na última terça-feira. Sueco provocou belga nas redes sociais...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:46

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 12:46
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O atacante Ibrahimovic foi em suas redes sociais para escrever que em seu mundo não há espaço para racismo. O jogador é acusado de ofender Lukaku no clássico entre Milan e Inter de Milão pela Copa da Itália, na última terça-feira.
- No mundo do Zlatan não há espaço para racismo. Somos todos da mesma raça, somos iguais. Somos todos jogadores, alguns melhores do que outros.
Segundo relatos, o sueco teria dito para Lukaku "fazer seu vudu de m****", em alusão a saída do belga do Everton. Na ocasião, Farhad Moshiri, presidente dos Toffees, disse que o belga deixou o clube inglês após sua mãe receber uma mensagem de vudu.

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