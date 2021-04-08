  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ibañez decide no final, e Roma vence o Ajax de virada pelas quartas de final da Europa League
futebol

Ibañez decide no final, e Roma vence o Ajax de virada pelas quartas de final da Europa League

Confronto de ida das quartas de final da competição europeia terminou com vitória italiana com gol de zagueiro brasileiro...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 17:52
Crédito: JOHN THYS / AFP
Nesta quinta-feira, o Ajax recebeu a Roma na Johan Cruyff Arena, em Amsterdam, pela partida de ida das quartas de final da Europa League. O confronto terminou com vitória romana por 2 a 1, com Klaassen marcando para os holandeses e com a Roma marcando com Pellegrini e Ibañez.
Veja o mata-mata da Europa LeagueABRIU O PLACARO Ajax estava bem na partida, mas ainda não havia sido eficiente o suficiente para marcar o seu primeiro gol. Foi apenas aos 39 minutos da primeira etapa do confronto que após boa jogada, Dusan Tadic achou a assistência para Davy Klaassen abrir o placar para os holandeses.
ROMA FALHAA primeira etapa da equipe da Roma não foi das melhores, e o time visitante falhou ao criar as suas chances de ataque nos 45 minutos iniciais. Nenhuma grande chance foi feita, e as finalizações efetuadas pela equipe italiana geraram pouco perigo.
PÊNALTI PERDIDO​Logo no início da segunda etapa da partida, o Ajax teve uma chance de ouro para ampliar o placar. Aos oito minutos, o árbitro marcou um pênalti para a equipe holandesa, e Dusan Tadic foi para a cobrança, mas o atacante perdeu a chance.
EMPATEApós a defesa de Pau López no pênalti de Tadic, a Roma foi ao ataque, e as esperanças do Ajax de marcar mais uma vez foram para o fundo do poço. Aos doze minutos do segundo tempo, a equipe italiana empatou a partida com gol de Lorenzo Pellegrini.
É DO BRASILPerto do final da partida, uma cobrança de escanteio decretou a virada no confronto das quartas de final. A bola foi rebatida na área, e sobrou para o zagueiro brasileiro Roger Ibañez, ex-Fluminense, que acertou um belo voleio para virar a partida para a Roma.
SEQUÊNCIAO Ajax entra em campo às 11:45h (de Brasília) deste domingo, contra o RKC Waalwijk. A Roma, por sua vez, enfrenta o Bologna às 13h (de Brasília) deste domingo.

