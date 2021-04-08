Ibañez decide no final, e Roma vence o Ajax de virada pelas quartas de final da Europa League

Nesta quinta-feira, o Ajax recebeu a Roma na Johan Cruyff Arena, em Amsterdam, pela partida de ida das quartas de final da Europa League. O confronto terminou com vitória romana por 2 a 1, com Klaassen marcando para os holandeses e com a Roma marcando com Pellegrini e Ibañez.
ABRIU O PLACARO Ajax estava bem na partida, mas ainda não havia sido eficiente o suficiente para marcar o seu primeiro gol. Foi apenas aos 39 minutos da primeira etapa do confronto que após boa jogada, Dusan Tadic achou a assistência para Davy Klaassen abrir o placar para os holandeses.
ROMA FALHAA primeira etapa da equipe da Roma não foi das melhores, e o time visitante falhou ao criar as suas chances de ataque nos 45 minutos iniciais. Nenhuma grande chance foi feita, e as finalizações efetuadas pela equipe italiana geraram pouco perigo.
PÊNALTI PERDIDOLogo no início da segunda etapa da partida, o Ajax teve uma chance de ouro para ampliar o placar. Aos oito minutos, o árbitro marcou um pênalti para a equipe holandesa, e Dusan Tadic foi para a cobrança, mas o atacante perdeu a chance.
EMPATEApós a defesa de Pau López no pênalti de Tadic, a Roma foi ao ataque, e as esperanças do Ajax de marcar mais uma vez foram para o fundo do poço. Aos doze minutos do segundo tempo, a equipe italiana empatou a partida com gol de Lorenzo Pellegrini.
É DO BRASILPerto do final da partida, uma cobrança de escanteio decretou a virada no confronto das quartas de final. A bola foi rebatida na área, e sobrou para o zagueiro brasileiro Roger Ibañez, ex-Fluminense, que acertou um belo voleio para virar a partida para a Roma.
SEQUÊNCIAO Ajax entra em campo às 11:45h (de Brasília) deste domingo, contra o RKC Waalwijk. A Roma, por sua vez, enfrenta o Bologna às 13h (de Brasília) deste domingo.