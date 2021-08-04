Iasmin Paixão comenta sobre primeiro contrato profissional no Grêmio

Crédito: Atleta chegou ao clube em janeiro desse ano (Jessica Maldonado/Grêmio

Atleta que chegou ao time gaúcho em janeiro de 2021 tendo passagens anteriores pela base do São Paulo e do próprio Imortal, a goleira Iasmin assinou, nesta semana, seu primeiro contrato profissional.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, a atleta de 18 anos de idade se mostrou muito contente com o feito alcançado e já colocou como uma das primeiras metas como atleta profissional do Tricolor fazer boas apresentações diante do Palmeiras, adversário no mata-mata das quartas de final pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

- Ter assinado o meu primeiro contrato profissional foi algo incrível. Me mostrou que todo o meu trabalho está sendo reconhecido e valorizado. O objetivo agora é dar o melhor e poder contribuir com o clube.

- Assinar meu primeiro vinculo profissional com um clube do tamanho do Grêmio é uma coisa única, fiquei muito feliz. Mas essa felicidade só terá sentido se fizermos um bom duelo nas quartas de final do Brasileiro diante do Palmeiras. Afinal, é para isso que estamos trabalhando - acrescentou.

Paixão vê com bons olhos a valorização mais intensa no período recente do futebol de base feminino no Brasil. Entendendo, inclusive, que situações como a que ela viveu podem acabar inspirando cada vez mais atletas a persistirem no sonho da profissionalização: