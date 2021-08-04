AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Iasmin Paixão comenta sobre primeiro contrato profissional no Grêmio

'Assinar meu primeiro vinculo profissional com um clube do tamanho do Grêmio é uma coisa única', exaltou a goleira...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 08:00
Crédito: Atleta chegou ao clube em janeiro desse ano (Jessica Maldonado/Grêmio
Atleta que chegou ao time gaúcho em janeiro de 2021 tendo passagens anteriores pela base do São Paulo e do próprio Imortal, a goleira Iasmin assinou, nesta semana, seu primeiro contrato profissional.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão à toa, a atleta de 18 anos de idade se mostrou muito contente com o feito alcançado e já colocou como uma das primeiras metas como atleta profissional do Tricolor fazer boas apresentações diante do Palmeiras, adversário no mata-mata das quartas de final pelo Campeonato Brasileiro Feminino.
- Ter assinado o meu primeiro contrato profissional foi algo incrível. Me mostrou que todo o meu trabalho está sendo reconhecido e valorizado. O objetivo agora é dar o melhor e poder contribuir com o clube.
- Assinar meu primeiro vinculo profissional com um clube do tamanho do Grêmio é uma coisa única, fiquei muito feliz. Mas essa felicidade só terá sentido se fizermos um bom duelo nas quartas de final do Brasileiro diante do Palmeiras. Afinal, é para isso que estamos trabalhando - acrescentou.
Paixão vê com bons olhos a valorização mais intensa no período recente do futebol de base feminino no Brasil. Entendendo, inclusive, que situações como a que ela viveu podem acabar inspirando cada vez mais atletas a persistirem no sonho da profissionalização:
- Eu vim da base e consegui chegar ao profissional. Talvez esse seja o sonho de muitas meninas e eu consegui. Sei que posso ser inspiração para as atletas mais novas e a consolidação da base no Brasil pode ajudar que muitos outros sonhos se realizem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que negócios digitais podem aprender com empresas tradicionais?
Imagem de destaque
TDAH: entenda como o yoga pode contribuir para o controle dos sintomas
Sede da Secretaria de Estado da Educação (Sedu)
Sedu aplica R$ 972 mil em multas a duas empreiteiras no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados